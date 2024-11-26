У Києві та низці областей сьогодні почнуть вимикати світло раніше
У Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях 26 листопада діятимуть оновлені графіки відключень.
Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.
"За вказівкою Укренерго з 13:00 додалась ще одна черга відключень. Тому маємо зміни до графіків відключень", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, передбачені наступні зміни:
- Київ – 1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
- Київщина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
- Одещина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
- Дніпропетровщина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Зазначається, що у разі змін енергетики попередять додатково.
Раніше "Укренерго" анонсувало, що для збалансування енергосистеми в усіх регіонах 26 листопала застосовуватимуться графіки погодинних відключень у період з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00
Як повідомлялося, станом на 26 листопада рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Крім того, унаслідок ворожих атак у Тернопільській області запровадили аварійні відключення.
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