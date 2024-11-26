У Києві та низці областей сьогодні почнуть вимикати світло раніше

У Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях 26 листопада діятимуть оновлені графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго з 13:00 додалась ще одна черга відключень. Тому маємо зміни до графіків відключень", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, передбачені наступні зміни:

Київ – 1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

– 1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00. Київщина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

– 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00. Одещина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

– 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00. Дніпропетровщина – 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.

Зазначається, що у разі змін енергетики попередять додатково.

Раніше "Укренерго" анонсувало, що для збалансування енергосистеми в усіх регіонах 26 листопала застосовуватимуться графіки погодинних відключень у період з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00

Як повідомлялося, станом на 26 листопада рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Крім того, унаслідок ворожих атак у Тернопільській області запровадили аварійні відключення.