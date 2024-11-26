У Кривому Розі залишається без опалення майже 800 будинків, за добу вдалося повернути тепло лише у 20

У Кривому Розі без опалення залишається 777 житлових будинків.

Про це заступник міністра розвитку громад і територій Тимур Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Проміжний звіт про підключення опалення в Кривому Розі. Станом на зараз у місті без опалення залишаються 777 будинків. За минулу добу вдалося підключити 20 будинків", – написав заступник міністра.

Він уточнив, що загалом із 24 листопада опалення вдалося повернути до в 189 житлових будинків, 6 освітніх закладів, 1 медичного закладу та 3 територіальних центрів соціального захисту.

За словами посадовця, зранку у місті працюють 46 ремонтних бригад, а сьогодні ввечері відбудеться чергове засідання оперативного Штабу.

"Після його завершення надам оновлену інформацію про ситуацію", – додав Ткаченко.

Читайте також: Влада Кривого Рогу знову купила продпайків на 56 мільйонів без конкуренції завдяки вимозі до форми консерв

Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж з 21 листопада майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня.

Для подолання надзвичайної ситуації у Кривому Розі на Дніпропетровщині створили Штаб із ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла, його очолив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко.