Митники повідомили про відновлення руху на найбільшому пункті пропуску з Польщею

У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею відновлено пропуск транспортних засобів у обох напрямках.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Зазначається, що, за даними польських митників, на даний момент відновлено роботу електронної системи митного оформлення в повному обсязі.

"Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" працює у штатному режимі в обох напрямках", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" частково вийшла з ладу система митного оформлення Польщі.

Нагадаємо, що Україна збирається серйозно збільшити пропускну здатність на західному кордоні. Це передбачено проєктом Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою до 2030 року.

Перед тим стало відомо, що на кордоні з Угорщиною почали модернізацію пункту пропуску, який є частиною транспортного коридору TEN-T.

До того повідомлялося, що що на Закарпатті оновлять пункти пропуску на кордоні для зменшення черг і прискорення доставки вантажів.