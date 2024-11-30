Збитки на $360 мільйонів: Українська IT-армія паралізувала роботу зв’язку й інтернету росіян

Українські хакери з IT Army спричинили атаку на найбільші російські мобільні оператори, а також соцмережі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"У найбільших російських операторів – Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл – спостерігався масштабний збій", – йдеться у повідомленні.

Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.

Зазначається, що операція IT Army завдала ворогу економічних збитків на суму до $360 млн.

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Наприкінці вересня цього року стало відомо, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України з 23 по 26 вересня атакували понад 800 серверів у різних регіонах РФ.

14 вересня хакери ГУР здійснили чергову кібератаку на банківську систему Росії. Зокрема, потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП", а 23 вересня кіберфахівці розвідки атакували ще й АТ "Россельхозбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".