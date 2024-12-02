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Новини
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Кількість податкових боргів бізнесу з початку повномасштабної війни зросла на 22%. ІНФОГРАФІКА

долг,налоговый

Державна податкова служба у січні-листопаді 2024 року відкрила 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тис. проваджень. Торік цей показник становив 22,2 тисячі.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані податківців.

Зазначається, що понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Найбільше компаній, з яких ДПС намагається стягнути борги, зареєстровано у Києві – 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Далі йде Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Трійку лідерів замикає Запорізька область – 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

У яких регіонах бізнес має найбільше податкових боргів

Серед усіх компаній в Україні найбільше податкових боргів має санаторій "Збруч" – 77 проваджень, й майже всі вони відкриті цьогоріч. На другій позиції – Миргородський хлібокомбінат №1 із 70 боргами, на третій – компанія "Лерс" із 44 активними провадженнями.

Перевірити компанію на наявність податкових боргів можна за посиланням.

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Податковий борг компанія може отримати через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби – це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.

Як повідомлялося, у 2023 році українські компанії закривалися втричі рідше, ніж до повномасштабної війни.

Автор: 

бізнес (1167) борг (1868) податки (2414) податкова (344)


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02.12.2024 09:58 Відповісти
Шлях залишається лише один. Отримати перемир'я через здачу територій, і скористатись цим, щоб винести зелену падаль з України. Інакше просто здохним усі. Така ціна вибору по приколу. Ще 100 років будем вихаркувати вибір 2019.
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02.12.2024 10:02 Відповісти
А ви ще більші податки введіть.
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02.12.2024 10:09 Відповісти
Тварюки ненажерливі. В їх економістів такі ж куплені дипломи, як у клована диплом юриста.
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02.12.2024 10:18 Відповісти
обурюють такі дії податкової! Якщо ви хочете скинути з балансів зайві борги, то просто проаналізуйте тих боржників. Люди повтікали та покидали ті свої бізнеси, бо закриття це теж і гроші і час! а його не було. а потім вже такого нарахували, що краще і не повертатись в цю Україну. Бо будеш винний на все життя що ще залишилось. Можна ж придумати механізми для списання боргів і не накопичення інших для підприємств та ФОПІв бізнес яких був в окупації та і залишається там. та ні! нащо?!!! А якже ж світлофор смарагдовий,або ШАГИ оті непотрібні! Краще ж платити зпл юристам податкової щоб вони вели ці тупі справи в судах і суддів загружати і паперів перевести купу. Можна робити і дешевше і справедливіше, але ж то не потрібно, потрібно витратити купу коштів на абсурдні дії! ще обурює: от ми платимо ті налоги, податківці требують оте своє "навантаження податкове", але коли бізнесу "прилітає", то шиш тобі допомога! навіть не скасують сплату і нарахують всі штрафи! це Держава? скільки тих що неплатать стоять розрушені? Запорізька область.
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02.12.2024 10:51 Відповісти
Головне, що відкрились через Дія, а далі *****)))) ****** ссср
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02.12.2024 13:43 Відповісти
а давайте ще піднімемо ставки податеів...
а ****????
треба ж прокурорам, суддям, та взагалі, чмновникам та держслужбовцям зарплати підняти...
бо скоро вибори...
***************!!!!!!!
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02.12.2024 19:06 Відповісти

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