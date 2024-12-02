Нацбанк зменшив продаж валюти для підтримки курсу гривні у листопаді до $2,7 мільярда

Чистий продаж доларів Національним банком у листопаді скоротився до $2,73 млрд порівняно з $3,43 млрд у жовтні, $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд у серпні.

Про це свідчать дані регулятора.

Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $2,736 млрд, а купив лише $4 млн.Загалом із початку року регулятор продав на міжбанку близько $29,53 млрд.

За словами першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, у листопаді Україна отримала $6,48 млрд допомоги від міжнародних партнерів. Тож, за результатами останнього місяця осені можна очікувати зростання валютних резервів.

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Як повідомлялося, у жовтні Нацбанк продав рекордний обсяг валюти з початку року – $3,43 мільярда.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.