Україна зменшила імпорт електроенергії у листопаді на 10% попри відключення
У листопаді Україна скоротила імпорт електроенергії на 9,4%, у порівнянні з попереднім місяцем, – до майже 165 тис. МВт-год.
Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.
Зазначається, що найбільше обсяг поставок скоротився за угорським та молдовським напрямами – на 44%. Водночас, імпорт електроенергії з Польщі виріс вдвічі – до понад 40 тис. МВт-год.
Загалом найбільшу частку у структурі імпорту у листопаді зайняла Словаччина із 33%, на другому місці – Польща – з 25%.
Найбільший добовий імпорт припав на 1 листопада – 12 тис. МВт-год, а найменший – 10 листопада, 1 тис. МВт-год.
Середній погодинний імпорт електроенергії у листопаді у години "вечірнього піку" становив 470 МВт, що становить 27,6% від загальних технічних можливостей (в 1700 МВт).
Як повідомлялося, Україна та Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.
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