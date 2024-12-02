У Міненерго закликали бізнес імпортувати більше електроенергії

Збільшення обсіягів імпорту електроенергії дозволить бізнесу і промисловості уникнути обмежень потужності та полегшить балансування енергосистеми України, що зазнала пошкоджень внаслідок російських атак.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Він нагадав, що з 1 грудня збільшено можливості для імпорту електроенергії із ЄС.

"Із 1 грудня є рішення щодо доступності імпорту – 2,1 ГВт потужності. Це додаткова електроенергія для енергосистеми", – зауважив Колісник.

Він додав, що водночас Кабмін знизив частку імпортованої електрики, яку підприємства мають залучити для уникнення обмежень потужності, з 80% до 60%.

"Це дозволяє працювати бізнесу і збалансувати енергосистему", – зазначив заступник міністра.

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Як повідомлялося, за даними "Укренерго", на 2 грудня запланований імпорт електроенергії в обсязі 10 759 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 850 МВт, що значно менше максимально доступного обсягу.

При цьому у листопаді Україна зменшила імпорт електроенергії на 9,4%, у порівнянні з попереднім місяцем, – до майже 165 тис. МВт-год.



