БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 603 2

В Україні знову зростає споживання електроенергії. Відключення світла діють у всіх областях

В Україні знову зростає споживання електроенергії. Відключення світла діють у всіх областях

Енергетики знову фіксують зростання рівня споживання електроенергії в Україні та закликають заощаджувати світло упродовж усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 6:00 2 грудня, рівень споживання електроенергії був на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 29 листопада. Це пояснюється меншим обсягом застосування заходів обмеження.

Водночас 1 грудня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й у суботу.

Читайте також: Україна зменшила імпорт електроенергії у листопаді майже на 10%

В "Укренерго" нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Тож, погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні застосовуються в усіх регіонах.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 2 грудня обмеження для побутових споживачів триватимуть з 07:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу – з 06:00 до 22:00.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1994) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От не можу зрозуміти я цих відключень для побутових споживачів. От в мене є квартира. Споживають електроенергію пару лампочок, телевізор (*** його мать, дивитися нічого), та холодильник. Та ще в дворі корбановсько-філатовська банда (Дніпро, нічого не поробиш) наставила ліхтарів, що вночі до 00-00 світліше чим вдень. Поряд в приватному будинку кум живе- в нього ще котел газовий, а в ньому насос. Включили електрику- холодильники їбошат поки не опустять температуру, в кума насос мослає поки не підніме температуру. Все це подвоює споживання. А в другій групі на відключення в цей час "економія". Потім ми міняємся, ми економим - а в них двойне споживання. ХЗ, може я щось в фізиці за 8 клас пропустив?
показати весь коментар
02.12.2024 12:40 Відповісти
Тут фізики восьмого класу недостатньо. Холодильники доженуть температуру, але дуже швидко увійдуть в звичайний режим. Ліхтарі вуличні майже скрізь діодні, нехай вулиця споживає 2000 Вт, це мізер для багатоповерхового будинку 100 кВт. "Горсвєт" це такі самі споживачі, вони так само стоять в черзі на відключення. Можна занурити всю країну у темряву - світло в оселях не з'явиться, але жахливі ДТП як в Дніпрі будуть скрізь і люди знову будуть волати на форумі - де світло??
А саме головне: графіки відключень сильно залежать від споживання енергії критичної інфраструктури

Якщо б для роботи у будь якій сфері потрібен був виключно підручник з фізики за восьмий клас - не було б вишів

PS. Іноді є обмеження по передачі певної потужності (у підручнику фізики це теж є). А коли аварію усунено - можете споживати. Ну і глобально тому і є черги: зараз у вас працюють всі прилади, потім у інших
показати весь коментар
02.12.2024 13:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 