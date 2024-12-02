В Україні знову зростає споживання електроенергії. Відключення світла діють у всіх областях
Енергетики знову фіксують зростання рівня споживання електроенергії в Україні та закликають заощаджувати світло упродовж усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що станом на 6:00 2 грудня, рівень споживання електроенергії був на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 29 листопада. Це пояснюється меншим обсягом застосування заходів обмеження.
Водночас 1 грудня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й у суботу.
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В "Укренерго" нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.
Тож, погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні застосовуються в усіх регіонах.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що 2 грудня обмеження для побутових споживачів триватимуть з 07:00 до 22:00, а для промисловості та бізнесу – з 06:00 до 22:00.
Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.
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А саме головне: графіки відключень сильно залежать від споживання енергії критичної інфраструктури
Якщо б для роботи у будь якій сфері потрібен був виключно підручник з фізики за восьмий клас - не було б вишів
PS. Іноді є обмеження по передачі певної потужності (у підручнику фізики це теж є). А коли аварію усунено - можете споживати. Ну і глобально тому і є черги: зараз у вас працюють всі прилади, потім у інших