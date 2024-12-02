Власник бренду горілки Stolichnaya подав заяву про банкрутство

Американський підрозділ Stoli Group, власника бренду горілки "Столічная", подав заяву до суду Техасу (США) про захист від банкрутства.

Про це пише Bloomberg, передає LIGA.net.

Як зазначається, компанія зазнає значних фінансових труднощів: за активів у $100 млн її борги досягли $100 млн.

Згідно з американськими законами, Stoli Group продовжить працювати у звичайному режимі, поки розробляється план із кредиторами щодо реструктуризації її фінансових зобов'язань.

Компанія володіє низкою брендів спиртних напоїв та вина, включно з горілкою Stoli, який виробляється в Латвії. Також бізнес володіє горілкою Elit, горілкою марки Bayou, текілою Villa One і вином Achavel Ferrer. Kentucky Owl виробляє віскі за різними цінами, включно зі спеціальними партіями бурбону від $400 за пляшку.

Stoli Group належить Юрію Шефлеру, який залишив Росію в 2002 році. З червня 2024 року компанія Шефлера володіє правами на бренди горілок Moskovskaya та Stolichnaya, які вона викупила на аукціоні в Нідерландах.

Stoli Group стала другим великим виробником алкоголю, який звернувся по захист від банкрутства в США цього року. Каліфорнійська Vintage Wine Estates, яка була одним із найбільших виробників вина в країні, у липні оголосила про банкрутство через падіння попиту в період пандемії коронавірусу.

У липні цього року Тамбовський районний суд задовольнив позов Генеральної прокуратури Росії та вилучив російські активи власника горілчаних брендів Stolichnaya та Moskovskaya Юрія Шефлера. Діяльність самого бізнесмена визнали "екстремісткою".

За даними Генпрокуратури Росії, Шефлер заохочує обстріли російських регіонів з боку української армії, а його компанії фінансують фонд, який передає кошти Збройним Силам України.

Юрій Шефлер – горілчаний магнат, чиї статки Forbes у 2024 році оцінюють у $1,6 млрд. У 2002 році він поїхав із Росії та зайнявся горілчаним бізнесом за кордоном. Зараз мільярдер проживає у Швейцарії.