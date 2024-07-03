У Росії націоналізували виробника горілки Stolichnaya. Діяльність власника назвали "екстремістською"

Тамбовський районний суд задовольнив позов Генеральної прокуратури Росії та вилучив російські активи власника горілчаних брендів Stolichnaya та Moskovskaya Юрія Шефлера. Діяльність самого бізнесмена визнали "екстремісткою".

Про це пише The Moscow Times.

"У ході здійснення нагляду за виконанням законодавства про протидію екстремізму Генеральною прокуратурою РФ встановлено об'єднання, діяльність якого підлягає визнанню екстремістською та заборони у встановленому законом порядку. До нього входять російський олігарх Шефлер, а також підконтрольні йому люксембурзькі компанії Amber Beverage Group Holdings і Stoli Group", – сказано в позові наглядового відомства.

За даними Генпрокуратури Росії, Шефлер заохочує обстріли російських регіонів з боку української армії, а його компанії фінансують фонд, який передає кошти Збройним Силам України.

Шефлеру належав спиртзавод АТ "Амбер Талвіс" у Тамбовській області, прибуток із якого перераховується на користь учасників "екстремістського об'єднання".

Суд наклав арешт на дане підприємство в червні.

"Дивіденди товариством не виплачуються. Натомість його прибуток на виконання кредитної угоди, укладеної з Amber Beverage Group, перераховується за кордон на користь учасників екстремістського об'єднання. Обсяг таких фінансових операцій за 2019-2022 роки перевищив 1,6 млрд руб.", – йдеться в матеріалах позову.

Крім самого спиртового заводу, було також вилучено акції АТ "СПІ-РВВК" та його дочірнього товариства – ТОВ "РВВК".

У жовтні 2023 року Росалкогольтютюнконтроль припинив дію ліцензії "Амбер Талвіс", виявивши нібито неврахований випуск продукції, а в грудні вимагав у суді позбавити підприємство ліцензії повністю. Але в лютому суд відмовив службі в задоволенні її вимог.

Калінінградський завод "СПІ-РВВУ" займався розливом горілки Stolichnaya та Moskovskaya, коли Шефлер отримав права на бренди. 2012 року підприємство було законсервовано.

Юрій Шефлер – горілчаний магнат, чиї статки Forbes у 2024 році оцінюють у $1,6 млрд. У 2002 році він поїхав із Росії та зайнявся горілчаним бізнесом за кордоном. Зараз мільярдер проживає у Швейцарії.

Націоналізація підприємств у Росії

До цього в Росії спочатку заарештували кілька підприємств алкогольної галузі, а згодом передали їх у власність держави.

Так, у травні цього року районний суд Курська заарештував колишні російські активи виробника горілки "Хортиця" української Global Spirits Євгена Черняка, внесеного до російського списку терористів та екстремістів.

Вже в червні ці активи були націоналізовані на підставі того, що Черняк провадив "екстремістську діяльність".

У квітні у власність держави перейшли активи ДК "Аріант", які суд вилучив у рахунок "незаконного збагачення" на 105 млрд руб. за позовом Генпрокуратури РФ.

Держава отримала контроль над найбільшим виробником вина "Кубань-Вино", найбільшим виноградарським підприємством – агрофірмою "Южная", виробником вина "Центр пищевой индустрии – Ариант", а також агрофірмою "Аріант", що спеціалізується на розведенні свиней.

Зміну власника всіх компаній було зареєстровано 10 квітня.

Які активи іноземних компаній у РФ відібрав Путін

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва. За даними Financial Times, він близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путінпідписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.