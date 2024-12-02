Вкладники недоотримали десятки мільярдів: Держаудитслужба провела аудит Фонду гарантування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважені ним особи реалізували активи неплатоспроможних і ліквідованих банків за суттєво нижчою ціною, порівняно з їх балансовою та навіть з їх оціночною вартістю. Через це вкладники та інші кредитори банків недоотримали десятки мільярдів гривень.

Про це заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва за результатами проведеного у Фонді гарантування аудиту, повідомляє пресслужба відомства.

Очільниця Держаудитслужби нагадала, що основне завдання Фонду – гарантувати повернення вкладів кожному вкладнику в разі ліквідації банку. З цією метою здійснюється продаж активів (майна) неплатоспроможних і ліквідованих банків. Станом на початок квітня 2024 року у процесі ліквідації перебували 54 неплатоспроможних банків.

Аудитори встановили, що продаж майна (активів) ліквідаторами банківських установ здійснювався на відкритих торгах (аукціонах) через електронну торгову систему "Prozorro.Продажі" та іноземні електронні майданчики.

При цьому балансова вартість проданих активів неплатоспроможних банків становила 631,2 млрд грн. Проте їх оціночну вартість було визначено на рівні 92,3 млрд грн.

"Утім, навіть за такі кошти ліквідатори не змогли продати активи банків. Фактично отримано лише 21,2 млрд грн. Тобто вартість продажу банківських активів склала всього 3,4% їхньої балансової вартості та 23% – оціночної", – зазначила Басалаєва.

За її словами, одна із основних проблем під час реалізації активів – знецінення їхньої вартості.

Наприклад, пул активів трьох банків було продано всього за 124,6 млн грн, тоді як оціночна вартість лише одного бізнес-центру в обласному центрі, який входив до складу цього пулу, становила 228 млн грн.

"Такий продаж активів неплатоспроможних банків призвів до неможливості повернення банками у повному обсязі коштів юридичним особам, у тому числі – Фонду гарантування вкладів. Це, своєю чергою, призвело до списання Фондом 47,5 млрд грн дебіторської заборгованості банкам, які припинили реєстрацію юрособи. Таким чином, значна сума заборгованості банків та існуюча тенденція її списання позбавляє Фонд можливості в повному обсязі погасити взяті зобов’язання", – наголосила Басалаєва.

Очільниця Держаудитслужби додала, що матеріали аудиту передано до правоохоронних органів.

Читайте також: Фонд гарантування вкладів отримав нову керівницю. Що про неї відомо?

Як повідомлялося, у 2023 році Фонд гарантування вкладів виплатив фізичним осібам-вкладникам банків у стані ліквідації майже 3,1 млрд грн. Від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,6 млрд грн.