Світло у вівторок відключатимуть з 07:00 до 21:00, для бізнесу обмежень буде більше, – "Укренерго"

Завтра, 3 грудня, по всій території України дітимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень,

08:00 – 19:00 – дві черги відключень,

19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

06:00 до 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

В "Укренерго" також нагадали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Раніше 2 грудня повідомлялося, що енергетики знову фіксують зростання рівня споживання електроенергії в Україні та закликають заощаджувати світло упродовж усієї доби.

В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.