Світло у вівторок відключатимуть з 07:00 до 21:00, для бізнесу обмежень буде більше, – "Укренерго"
Завтра, 3 грудня, по всій території України дітимуть обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
для побутових споживачів:
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень,
- 08:00 – 19:00 – дві черги відключень,
- 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.
для промисловості та бізнесу:
- 06:00 до 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
В "Укренерго" також нагадали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Раніше 2 грудня повідомлялося, що енергетики знову фіксують зростання рівня споживання електроенергії в Україні та закликають заощаджувати світло упродовж усієї доби.
В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.
Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.
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Ну саме головне щоб тецекашнтк на війну не потрапили бо тоді точно працювати нічого не буде, найважливіші люди в країні ☺️