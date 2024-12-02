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Новини
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Світло у вівторок відключатимуть з 07:00 до 21:00, для бізнесу обмежень буде більше, – "Укренерго"

Відключення світла на 3 грудня

Завтра, 3 грудня, по всій території України дітимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

для побутових споживачів:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень,
  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень,
  • 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

  • 06:00 до 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

В "Укренерго" також нагадали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Раніше 2 грудня повідомлялося, що енергетики знову фіксують зростання рівня споживання електроенергії в Україні та закликають заощаджувати світло упродовж усієї доби.

В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.

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електроенергія (4235) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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Мої знайоми з обленерго кажуть, що нема вільних рук електромонтерів. Що всі пішли боронити Україну. То в мене думка. Якщо наші жінки вчаться на трактористів, то що заважає навчити Кошевого, Трухіна, Шефіра, а також Корнієнко, Арахамію критити електродроти. Користі буде значно більше
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02.12.2024 18:45 Відповісти
Ти що!? А раптом, поки вони крутитимуть (скоріш за все дулі) дроти, прилетить ракета або трутень і перелічені істоти подохнуть, то яка від них буде користь, тому краще хай крутить умовний Тарас, а вони десь на курорт поїдуть стрес знімати.
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02.12.2024 19:11 Відповісти
Не пішли а відправили через розводку тцк з порушенням військового обліку, коли в тебе навіть всі данні оновленні і така херня вилітає в резерві ти вже не можеш поновити бронювання, а в тцк всім пофіг хто ти, працюєш на критичні чи поданий ти на бронь чи ні. Це по факту як єлектронна повістка яких типу немає 🤷
Ну саме головне щоб тецекашнтк на війну не потрапили бо тоді точно працювати нічого не буде, найважливіші люди в країні ☺️
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03.12.2024 06:22 Відповісти

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