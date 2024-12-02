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Новини
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Суд задовольнив другий позов про конфіскацію майна експрезидента "Мотор-Січі" Богуслаєва

богуслаєв

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про застосувавши санкції у вигляді стягнення майна в дохід держави щодо екснардепа та колишнього президента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 2 грудня, задовольнивши позов Міністерства юстиції, повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, ВАКС застосував до колишнього стягнув в дохід держави активи, що належали безпосередньо відповідачу, а саме: будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області та 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Іннова".

У пресслужбі суду додали, що рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів із дня його проголошення.

Як повідомлялося, це вже другий позов про конфіскацію майна Богуслаєва. У квітні ВАКС вже задовольнив позов Мін’юсту та ухвалив рішення стягнути в дохід держави інші активи Богуслаєва, а саме:

  • 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмінбудівлі);
  • майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки);
  • частки в статутному капіталі в шести юридичних особах;
  • 339 одиниць вогнепальної зброї;
  • грошові кошти розміщені на банківських рахунках.

25 червня Апеляційна палата ВАКС залишила відповідне рішення без змін.

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (70) конфіскація (334) Мін’юст (631) Мотор Січ (209) Антикорупційний суд ВАКС (737)


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Топ коментарі
+5
Ви забули написати як Арахамiя намагався продати акції заводу Китаю, як він вилазив з промовами, як класно буде, Китай стане нашим другом надовго.
Сволота.
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02.12.2024 23:08
+4
Цей завод знаходиться у Шевченківському районі мого рідного Запоріжжя.
Ця стара сволота все своє життя крала як востаннє.
Все, що зараз у нього забрали це десь 20% від його майна .
Там у рабсії у нього теж купа нерухомості.
Як він сподівався там пожити на вкрадене.
Але Не встиг старий цап втектu.
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02.12.2024 23:04
+3
На бабкі богуслаєва багато хто жив і до сих пір живе...
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03.12.2024 05:30
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а об'єкти нерухомого майна у Вінницькій області ?
а майно за межами України? (в Бульбашостані...)
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02.12.2024 20:59 Відповісти
Наче розумні люди , а сволота кінчена...за шо вони, так ненавидять нашу Україну ! Україна дала їм все, а українці дали повагу , можливо, це для них забагато !!!!
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02.12.2024 23:00 Відповісти
Ім'я Богуслаєва фігурувало в цілій низці скандалів навколо спроб продажу понад 50 відсотків акцій підприємства Китаю, його первинної приватизації та незаконних маніпуляцій з його акціями. 2017 року продаж компанії заблокувала СБУ. 2018 року СБУ порушила провадження за статтями "диверсія" та "підготовка до злочину", заарештувавши в суді 56 відсотків акцій. На думку українських спецслужбовців, іноземні акціонери хотіли в порушення закону сконцентрувати в одних руках придбані через різні офшорні фірми акції та отримати повний контроль над діяльністю "Мотор Січі" у сфері оборонних замовлень.

2018 року зі статками у 327 мільйонів доларів Богуслаєв вийшов на 21 місце в топ-100 найбагатших людей України за рейтингом журналу "Фокус".
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02.12.2024 23:03 Відповісти
Ви забули написати як Арахамiя намагався продати акції заводу Китаю, як він вилазив з промовами, як класно буде, Китай стане нашим другом надовго.
Сволота.
показати весь коментар
02.12.2024 23:08 Відповісти
Цей завод знаходиться у Шевченківському районі мого рідного Запоріжжя.
Ця стара сволота все своє життя крала як востаннє.
Все, що зараз у нього забрали це десь 20% від його майна .
Там у рабсії у нього теж купа нерухомості.
Як він сподівався там пожити на вкрадене.
Але Не встиг старий цап втектu.
показати весь коментар
02.12.2024 23:04 Відповісти
На бабкі богуслаєва багато хто жив і до сих пір живе...
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03.12.2024 05:30 Відповісти
Який вирок суду ? Скільки дали за у колабораційну діяльності та пособництво державі-агресору ? Бо різне пишуть.

"12 липня 2021 року. В компанії "Мотор-Січ" поступово нарощують випуск лопатей для основних гвинтів ударних Мі-24 армійської авіації. "У гелікоптера немає крил, він летить лише за рахунок лопатей, тому треба глибоко володіти науковими досягненнями у світі зі створення лопатей. Крім того, потрібно мати хороші технології й третє - тестове обладнання", - зазначив генеральний директор компанії В'ячеслав Богуслаєв . За його словами, запорізьке підприємство успішно виконує державне замовлення й невдовзі всі ударні гелікоптери армійської авіації знову почнуть активно використатися під час навчань й стануть на бойове чергування."
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03.12.2024 00:51 Відповісти
ТАК КОМУ ВВІДДАЛИ !?)
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03.12.2024 03:07 Відповісти
Богуслаєв суддям та прокурорам нічого не подарував..))))))
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03.12.2024 03:21 Відповісти

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