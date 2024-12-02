Суд задовольнив другий позов про конфіскацію майна експрезидента "Мотор-Січі" Богуслаєва
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про застосувавши санкції у вигляді стягнення майна в дохід держави щодо екснардепа та колишнього президента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.
Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 2 грудня, задовольнивши позов Міністерства юстиції, повідомляє пресслужба суду.
Зокрема, ВАКС застосував до колишнього стягнув в дохід держави активи, що належали безпосередньо відповідачу, а саме: будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області та 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Іннова".
У пресслужбі суду додали, що рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів із дня його проголошення.
Як повідомлялося, це вже другий позов про конфіскацію майна Богуслаєва. У квітні ВАКС вже задовольнив позов Мін’юсту та ухвалив рішення стягнути в дохід держави інші активи Богуслаєва, а саме:
- 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмінбудівлі);
- майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки);
- частки в статутному капіталі в шести юридичних особах;
- 339 одиниць вогнепальної зброї;
- грошові кошти розміщені на банківських рахунках.
25 червня Апеляційна палата ВАКС залишила відповідне рішення без змін.
У чому звинувачують Богуслаєва?
У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.
Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.
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а майно за межами України? (в Бульбашостані...)
2018 року зі статками у 327 мільйонів доларів Богуслаєв вийшов на 21 місце в топ-100 найбагатших людей України за рейтингом журналу "Фокус".
Сволота.
Ця стара сволота все своє життя крала як востаннє.
Все, що зараз у нього забрали це десь 20% від його майна .
Там у рабсії у нього теж купа нерухомості.
Як він сподівався там пожити на вкрадене.
Але Не встиг старий цап втектu.
"12 липня 2021 року. В компанії "Мотор-Січ" поступово нарощують випуск лопатей для основних гвинтів ударних Мі-24 армійської авіації. "У гелікоптера немає крил, він летить лише за рахунок лопатей, тому треба глибоко володіти науковими досягненнями у світі зі створення лопатей. Крім того, потрібно мати хороші технології й третє - тестове обладнання", - зазначив генеральний директор компанії В'ячеслав Богуслаєв . За його словами, запорізьке підприємство успішно виконує державне замовлення й невдовзі всі ударні гелікоптери армійської авіації знову почнуть активно використатися під час навчань й стануть на бойове чергування."