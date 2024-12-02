Суд задовольнив другий позов про конфіскацію майна експрезидента "Мотор-Січі" Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про застосувавши санкції у вигляді стягнення майна в дохід держави щодо екснардепа та колишнього президента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 2 грудня, задовольнивши позов Міністерства юстиції, повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, ВАКС застосував до колишнього стягнув в дохід держави активи, що належали безпосередньо відповідачу, а саме: будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області та 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Іннова".

У пресслужбі суду додали, що рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів із дня його проголошення.

Як повідомлялося, це вже другий позов про конфіскацію майна Богуслаєва. У квітні ВАКС вже задовольнив позов Мін’юсту та ухвалив рішення стягнути в дохід держави інші активи Богуслаєва, а саме:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмінбудівлі);

майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти та промислові зразки);

частки в статутному капіталі в шести юридичних особах;

339 одиниць вогнепальної зброї;

грошові кошти розміщені на банківських рахунках.

25 червня Апеляційна палата ВАКС залишила відповідне рішення без змін.

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.