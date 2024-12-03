Рівень споживання електроенергії зростає другу добу. Графіки відключень діють по всій країні
Енергетики продовжують фіксувати зростання рівня споживання електроенергії в Україні. Вже зранку він був на понад 3% вищим, ніж учора.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укреерго".
Так, 3 грудня, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня.
2 грудня добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6% більшим, ніж максимум п’ятниці, 29 листопада. Це стало наслідком застосування меншого обсягу заходів обмеження.
Водночас уночі ворог здійснив чергову атаку на українську енергосистему. Унаслідок влучання в енергооб’єкт у Тернопільській області тимчасово знеструмлювались побутові споживачі і критична інфраструктура регіону. Наразі усі споживачі заживлені.
В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності.
Тож, погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах. Напередодні компанія анонсувала, що для побутових споживачів графіки відключень діятимуть з 07:00 до 21:00, а для бізнесу – з 06:00 до 22:00.
Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.
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Интересно, а у нас хоть одна сфера в стране существует, где не ****** миллиардами? Риторический вопрос...
Причём конечный спонсор ******** - всегда мы с вами. Настолько богатые, что вполне можем спонсировать очередную схему.
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Ярослав Железняк
☢️ А памʼятаєте в червні цього року збільшили вдвічі тарифи на електроенергію для населення?
І це мало принести додаткові гроші 🫰 в Бюджет від «Енергоатому». Десь вже в цьому році під декілька мільярдів…..
Так ось, 🖕🏻 не принесе)))
«Енергоатом» (не без допомоги Міненерго) протягує через уряд свій новий фінплан де чистий дохід за весь рік буде лише 394 млн грн…..а дивіденди які отримає Держава від роботи цієї кампанії аж 🥁 118,5 млн грн. Все)))
😨 Ви спитаєте: «А як так? Куди ж поділися гроші від підвищення тарифів? Це ж менше навіть ніж на початку року планувалося ще до підвищення?!!»
💁♂️А відповідь проста, «Енергоатом» організував собі переоцінку активів і ось все….на папері гроші зникли) І підняття тарифів теж нічого не принесло 🤷♂️
А враховуючи що Уряд це погодив, то і в бюджет ці мільярди були менш потрібні ніж Міндічу і Ко….
Ще можна тарифи підняти в двічі, щоб точно всі запакувалися з атому)
The End 🏁
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Ми сидимо з вами без світла, бо у владі хтось вимагав відкати та хабарі за те, щоб збудувати #енергозахист!
Гончаренко, нардеп «Європейської Солідарності»
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/21469