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Новини
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Рівень споживання електроенергії зростає другу добу. Графіки відключень діють по всій країні

електроенергія

Енергетики продовжують фіксувати зростання рівня споживання електроенергії в Україні. Вже зранку він був на понад 3% вищим, ніж учора.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укреерго".

Так, 3 грудня, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня.

2 грудня добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6% більшим, ніж максимум п’ятниці, 29 листопада. Це стало наслідком застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Водночас уночі ворог здійснив чергову атаку на українську енергосистему. Унаслідок влучання в енергооб’єкт у Тернопільській області тимчасово знеструмлювались побутові споживачі і критична інфраструктура регіону. Наразі усі споживачі заживлені.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Тож, погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах. Напередодні компанія анонсувала, що для побутових споживачів графіки відключень діятимуть з 07:00 до 21:00, а для бізнесу – з 06:00 до 22:00.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1994)


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Ото дивина, другу добу поспіль стає холодніше... Ніколи такого не було, і тепер знову...
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03.12.2024 11:58 Відповісти
Ілюмінацію, рекламу повідключайте
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03.12.2024 12:04 Відповісти
Всю потужність енергосистеми з'їдають коментарі на цензорі...уявляєте, скільки електронів треба використати, щоб відправити коментар на Цензор.нет?!
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03.12.2024 12:11 Відповісти
Уявіть, скільки кисню спалюється, коли людина дихає, пишучи коментар!
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03.12.2024 17:18 Відповісти
Таня Адамс:
Интересно, а у нас хоть одна сфера в стране существует, где не ****** миллиардами? Риторический вопрос...
Причём конечный спонсор ******** - всегда мы с вами. Настолько богатые, что вполне можем спонсировать очередную схему.
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Ярослав Железняк

☢️ А памʼятаєте в червні цього року збільшили вдвічі тарифи на електроенергію для населення?

І це мало принести додаткові гроші 🫰 в Бюджет від «Енергоатому». Десь вже в цьому році під декілька мільярдів…..

Так ось, 🖕🏻 не принесе)))
«Енергоатом» (не без допомоги Міненерго) протягує через уряд свій новий фінплан де чистий дохід за весь рік буде лише 394 млн грн…..а дивіденди які отримає Держава від роботи цієї кампанії аж 🥁 118,5 млн грн. Все)))

😨 Ви спитаєте: «А як так? Куди ж поділися гроші від підвищення тарифів? Це ж менше навіть ніж на початку року планувалося ще до підвищення?!!»

💁‍♂️А відповідь проста, «Енергоатом» організував собі переоцінку активів і ось все….на папері гроші зникли) І підняття тарифів теж нічого не принесло 🤷‍♂️
А враховуючи що Уряд це погодив, то і в бюджет ці мільярди були менш потрібні ніж Міндічу і Ко….
Ще можна тарифи підняти в двічі, щоб точно всі запакувалися з атому)

The End 🏁
https://t.me/tanya_adams/7912
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03.12.2024 12:08 Відповісти
Eurosolidarity_drohobych:
Ми сидимо з вами без світла, бо у владі хтось вимагав відкати та хабарі за те, щоб збудувати #енергозахист!

Гончаренко, нардеп «Європейської Солідарності»
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/21469
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03.12.2024 12:17 Відповісти

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