Рівень споживання електроенергії зростає другу добу. Графіки відключень діють по всій країні

Енергетики продовжують фіксувати зростання рівня споживання електроенергії в Україні. Вже зранку він був на понад 3% вищим, ніж учора.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укреерго".

Так, 3 грудня, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня.

2 грудня добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6% більшим, ніж максимум п’ятниці, 29 листопада. Це стало наслідком застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Водночас уночі ворог здійснив чергову атаку на українську енергосистему. Унаслідок влучання в енергооб’єкт у Тернопільській області тимчасово знеструмлювались побутові споживачі і критична інфраструктура регіону. Наразі усі споживачі заживлені.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Тож, погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах. Напередодні компанія анонсувала, що для побутових споживачів графіки відключень діятимуть з 07:00 до 21:00, а для бізнесу – з 06:00 до 22:00.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.