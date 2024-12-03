Металурги виступили категорично проти підвищення тарифу на транспортування газу: це призведе до втрати галузі

Підвищення тарифу на транспортування природного газу на +305%, яке схвалила Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП), призведе до втрат у металургії, скорочення виробництва та масового звільнення робітників.

Про це йдеться у листі Федерації металургів України до голови НКРЕКП Юрія Власенка.

У Федерації нагадали, що наразі галузь стикається зі значними логістичними обмеженнями та загальним зниженням світового попиту та цін на металургійну продукцію, а експорт металургійної продукції скоротився майже на 70%. Зараз виробництво сталі в Україні становить менше 30%, а залізорудної продукції – менше 50% від довоєнного рівня.

"ФМУ виступає категорично проти підвищення тарифу на транспортування природного газу. У зв'язку з повномасштабною війною, будь-яке подальше підвищення тарифу на транспортування природного газу призведе до падіння обсягів виробництва, масового скорочення працівників та небезпеки втрати стратегічно важливої галузі", – підкреслили в ФМУ.

Читайте також: "Укркокс" закликав НКРЕКП не підвищувати тариф "Укренерго": Спочатку варто оптимізувати витрати

Також у Федерації звернули увагу регулятора на недоліки у обґрунтуванні проєкту підвищення тарифу, запропонованого НКРЕКП: зокрема, відсутні детальні розрахунки, які б підтверджували необхідність та економічну обґрунтованість підвищення тарифу на транспортування природного газу.

"З метою забезпечення прозорості та відкритості процесу, необхідно опублікувати детальні розрахунки з розшифровкою витрат Оператора ГТС України, подібно до структури тарифів на передачу електричної енергії. Відсутність таких даних ускладнює всебічне обговорення і перешкоджає врахуванню думок зацікавлених сторін. Тому, для забезпечення справедливого та збалансованого рішення, необхідно провести відкриті консультації з представниками промисловості, фахівцями галузі та громадськістю", – підкреслили у ФМУ.

Також у Федерації підкреслили, що є цілий ряд кроків, які допоможуть утримати нинішній тариф – зокрема, оптимізація витрат на закупівлю природного газу для виробничих потреб. Також необхідно здійснити детальний аудит операційних витрат Оператора ГТС України: це дозволить виявити об'єкти інфраструктури з низькою ефективністю чи ті, що не генерують прибутку, та розробити план їх поступового виведення з експлуатації.

"Норма доходу Оператора ГТС України, яка становить 18,05%, є неприпустимо високою в умовах воєнного стану. Це значення слід знизити до рівня, що відповідає реаліям сьогодення та забезпечує справедливий баланс між потребами оператора та інтересами споживачів. Потрібно розглянути можливість тимчасового зниження норми доходу та збереження тарифу на транспортування природного газу на поточному рівні 124,16 грн/тис.м3, для підтримки економічної стабільності країни", – резюмували у ФМУ.

Як повідомлялося,13 листопада НКРЕКП схвалила проєкт постанови про встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025-2029 роки. Тарифи зростуть у 2-4 рази. Проєкт постанови про нові тарифи оприлюднили для обговорення і лише після цього затвердять остаточно