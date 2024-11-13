Без газового транзиту: Нацкомісія схвалила підвищення тарифів Оператора ГТС у 2-4 рази
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови про встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025-2029 роки.
Відповідне рішення НКРЕКП схвалила на засіданні 13 листопада, тепер проєкт постанови про нові тарифи оприлюднять для обговорення і лише після цього затвердять остаточно, повідомляє галузеве видання ExPro.
Згідно із проєктом постанови, тариф на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок планують підвищити вдвічі:
- з 4,1 до 10,3 євро за тисячу кубометрів для більшості точок входу в українську ГТС;
- з 7,6-8,6 до 14,6-15,8 євро за тисячу кубометрів для більшості точок виходу з української ГТС.
Тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з росією (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів. Тарифи розраховані, виходячи зі сценарію відсутності транзиту російського газу з початком 2025 року, зазначається у пояснювальній записці до проєкту документу.
Відтак, якщо домовленості щодо транзиту російського чи азербайджанського газу буде досягнуто, тарифи можуть переглянути, а також визначені додаткові тарифи для входу в українську ГТС на кордоні з РФ.
Крім того, пропонується збільшити тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок у понад 4 рази:
- з 101,93 грн до 464,87 грн за тисячу кубометрів для внутрішніх точок входу в ГТС;
- з 124,16 грн до 505,5 грн за тисячу кубометрів для внутрішніх точок виходу з ГТС.
Коефіцієнти при замовленні потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок пропонується залишити без змін:
- для замовлення потужності на добу наперед – 1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних;
- на місячний період – 1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних;
- на квартальний період – 1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних.
При цьому чинні тарифи на транспортування газу для зберігання в Україні short-haul залишатимуться без змін до 31 березня 2025 року.
Як повідомлялося, представники влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.
Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.
Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.
Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.
У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.
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