Без газового транзиту: Нацкомісія схвалила підвищення тарифів Оператора ГТС у 2-4 рази

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови про встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025-2029 роки.

Відповідне рішення НКРЕКП схвалила на засіданні 13 листопада, тепер проєкт постанови про нові тарифи оприлюднять для обговорення і лише після цього затвердять остаточно, повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно із проєктом постанови, тариф на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок планують підвищити вдвічі:

з 4,1 до 10,3 євро за тисячу кубометрів для більшості точок входу в українську ГТС;

з 7,6-8,6 до 14,6-15,8 євро за тисячу кубометрів для більшості точок виходу з української ГТС.

Тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з росією (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів. Тарифи розраховані, виходячи зі сценарію відсутності транзиту російського газу з початком 2025 року, зазначається у пояснювальній записці до проєкту документу.

Відтак, якщо домовленості щодо транзиту російського чи азербайджанського газу буде досягнуто, тарифи можуть переглянути, а також визначені додаткові тарифи для входу в українську ГТС на кордоні з РФ.

Крім того, пропонується збільшити тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок у понад 4 рази:

з 101,93 грн до 464,87 грн за тисячу кубометрів для внутрішніх точок входу в ГТС;

з 124,16 грн до 505,5 грн за тисячу кубометрів для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Коефіцієнти при замовленні потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок пропонується залишити без змін:

для замовлення потужності на добу наперед – 1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних;

на місячний період – 1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних;

на квартальний період – 1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних.

При цьому чинні тарифи на транспортування газу для зберігання в Україні short-haul залишатимуться без змін до 31 березня 2025 року.

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Як повідомлялося, представники влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.