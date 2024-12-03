Найбільші мережі АЗС сплатили до держбюджету 2,6 мільярда гривень податків за квартал
Десять найбільших українських мереж АЗС сплатили до державного бюджету у третьому кварталі 2024 року 2,61 мільярда гривень податків.
Про це директор Консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"По ТОП-10 мереж за кількістю АЗС (мережі OKKO, WOG, "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, KLO, SHELL, VST, MOTTO) загальна сплата у 3 кв. склала 2,609 проти 2,655 млрд грн у 2 кв. 2024 році", – повідомив експерт.
Він зауважив, що збільшення надходжень очікується вже у четвертому кварталі внаслідок запровадження авансової сплати податку на прибуток.
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Як повідомлялося, у 2024 році середня зарплата у відомих мережах АЗС – зокрема OKKO, WOG, Параллель, БРСМ-Нафта, UPG, "Авантаж 7", AMIC, "Укрнафта", МОТТО, KLO – зросла в середньому на 30-35%.
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