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Новини
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Гривня знову оновила історичний мінімум: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Офіційний курс долара НБУ на 4 грудня

Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 4 грудня, на рівні 41,6972 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у вівторок, 3 грудня, коли курс гривні опускався до 41,6461 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 10 копійок – до 43,8238 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2162) гривня (1540) курс (1493) НБУ (9266) обмін валюти (695)


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********, це вже кінець епохи бідності чи це тільки початок кінця?
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03.12.2024 16:12 Відповісти
Геній зеленомордий, розкаже, що тепер українці будуть заробляти більше! Бо за один долар дають більше гривень. Так що, прямуємо до епохи бАгАтства.
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03.12.2024 16:24 Відповісти
відразу б по 45 і на місяць тиша була би ...
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03.12.2024 16:13 Відповісти
а по 450 то тиша б була на пів року
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03.12.2024 16:15 Відповісти
на 1 рік навіть можливо....
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03.12.2024 16:17 Відповісти
Коли виборцям ЗЕ! казали, що долар буде 41,6972, вони сміялися.
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03.12.2024 16:18 Відповісти
Не глузуйте з падіння рубля, а краще думайте що робити з економікою: Захід дає десятки мільярдів, а вам все мало.
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03.12.2024 16:54 Відповісти
Я особисто не бачу західні гроші. Тому й не глузую. А ті, хто набиває свої кишені західними кредитами, сміються і з рубля, і з гривни. КАКАЯ разніцця ! Щось так.
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04.12.2024 12:40 Відповісти

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