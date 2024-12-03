Гривня знову оновила історичний мінімум: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 4 грудня, на рівні 41,6972 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у вівторок, 3 грудня, коли курс гривні опускався до 41,6461 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 10 копійок – до 43,8238 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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еній зеленомордий, розкаже, що тепер українці будуть заробляти більше! Бо за один долар дають більше гривень. Так що, прямуємо до епохи бАгАтства.