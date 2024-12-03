Частка безготівкових розрахунків за дев’ять місяців перевищила 95%, – НБУ

Безготівкові розрахунки з платіжними картками, як і раніше, залишаються найпопулярнішими серед українців. Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за січень-вересень цього року становила 4,59 млрд грн, а їхня сума – 4,79 трлн грн.

Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за дев'ять місяців 2024 року, йдеться в повідомленні Національного банку України.

Із них безготівковими були 3 млрд операцій на загальну суму 3,11 трлн грн.

Частка безготівкових операцій за дев'ять місяців 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,8% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю – досягла 94,5% (за дев'ять місяців 2023 року – 65,4% та 93,5% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що за дев’ять місяців цього року найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,6% та 46,2% відповідно).

Перекази з картки на картку за січень-вересень 2024 року становили третину за сумою (31,8%) та майже десятину за кількістю (8,3%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,4% за сумою та 13,4% за кількістю.

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У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній та сервісній мережах – 322 грн (за дев'ять місяців минулого року – 319 грн),

з переказу з картки на картку – 1 976 грн (1 986 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 553 грн (479 грн).

Раніше повідомлялося, що за дев'ять місяців 2024 року кількість транзакцій через програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) зросла у 2,2 раза порівняно з відповідним періодом торік – до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за чотири роки існування системи.