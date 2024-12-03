БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 645 2

"Укренерго" збільшило обсяги відключення світла на сьогодні і продовжило їх до кінця доби

Оновлені графіки відключення світла на 3 грудня

Сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії вимушено продовжені до кінця доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Відключення будуть застосовуватись у такому обсязі:

для побутових споживачів:

  • 08:00 – 23:00 – дві черги відключень,
  • 23:00 – 24:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

  • 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Раніше "Укренерго" прогнозувало відключення електроенергії на 3 грудня для побутових споживачів наступним чином: 07:00 – 08:00 – одна черга відключень, 08:00 – 19:00 – дві черги відключень, 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Час відключення для промисловості та бізнесу у відкригованому графіку не змінився.

В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1994) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у мене 20:00- 22:00
показати весь коментар
03.12.2024 17:16 Відповісти
З ранку 4 години..й добавили з 19 до 23
.
показати весь коментар
03.12.2024 17:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 