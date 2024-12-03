"Укренерго" збільшило обсяги відключення світла на сьогодні і продовжило їх до кінця доби

Сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії вимушено продовжені до кінця доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Відключення будуть застосовуватись у такому обсязі:

для побутових споживачів:

08:00 – 23:00 – дві черги відключень,

23:00 – 24:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Раніше "Укренерго" прогнозувало відключення електроенергії на 3 грудня для побутових споживачів наступним чином: 07:00 – 08:00 – одна черга відключень, 08:00 – 19:00 – дві черги відключень, 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Час відключення для промисловості та бізнесу у відкригованому графіку не змінився.

В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.