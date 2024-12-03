"Укренерго" збільшило обсяги відключення світла на сьогодні і продовжило їх до кінця доби
Сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії вимушено продовжені до кінця доби.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Відключення будуть застосовуватись у такому обсязі:
для побутових споживачів:
- 08:00 – 23:00 – дві черги відключень,
- 23:00 – 24:00 – одна черга відключень.
для промисловості та бізнесу:
- 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Раніше "Укренерго" прогнозувало відключення електроенергії на 3 грудня для побутових споживачів наступним чином: 07:00 – 08:00 – одна черга відключень, 08:00 – 19:00 – дві черги відключень, 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.
Час відключення для промисловості та бізнесу у відкригованому графіку не змінився.
В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.
Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.
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