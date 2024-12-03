Завтра світло відключатимуть із 06:00 до 22:00 для однієї та двох черг – "Укренерго"

Завтра, 4 грудня, в Україні будуть діяти обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

06:00 – 07:00 – одна черга відключень,

07:00 – 20:00 – дві черги відключень,

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Раніше повідомлялося, що 3 грудня заходи обмеження споживання електроенергії були вимушено продовжені до кінця доби.

До того "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.