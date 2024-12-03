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Кабмін призначив депутатку від "Батьківщини" першою заступницею міністра розвитку громад

Кабмін призначив Альону Шкрум першою заступницею міністра розвитку громад

Кабінет Міністрів призначив Альону Шкрум першою заступницею міністра розвитку громад та територій.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 3 грудня, повідомляє пресслужба уряду у Telegram.

Альона Шкрум була народною депутаткою 8-го та 9-го скликань від фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", одружена з народним депутатом Дмитром Наталухою ("Слуга народу"). Сьогодні Верховна Рада достроково припинила її повноваження за особистою заявою.

Крім того, Кабмін призначив заступником міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука. Згідно із його декларацією, до цього він працював в "Укртрансгазі", а його дружина Джаннет Атаєва - в Офісі генпрокурора.

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Як повідомлялося, 22 листопада Кабмін звільнив Василя Шкуракова з посади першого заступника Міністра розвитку громад та територій України. Він обіймав цю посаду з серпня 2021 року.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій. До цього Кулеба працював заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: 

Кабмін (7742) призначення (1142) Шкрум Альона (1) Міністерство розвитку громад і територій (51) Кулеба Олексій (32)


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Чудава родина Він з зеленими вона з Юлькой
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04.12.2024 03:49 Відповісти
ну тепер громади розцвітуть! Бутуть так розвинуті, що норвежці з швецарцями заздрити будуть
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04.12.2024 09:45 Відповісти

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