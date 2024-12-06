Три українські АЕС "значною мірою" поновили виробництво електроенергії після обстрілів, – МАГАТЕ

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції "значною мірою" поновили виробництво електроенергії після тимчасового зниження потужностей минулого тижня внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що "станції все ще функціонують у складних умовах, зумовлених постійними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України".

Ґроссі додав, що із дев’яти реакторів на трьох АЕС вісім наразі працюють, один – зупинений. Крім того, спостерігаються проблеми з електропостачанням: деякі зовнішні лінії електропередач залишаються відключеними через удари по критичній інфраструктурі.

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За його даними, "моніторингові групи МАГАТЕ продовжують слідкувати, щоб ядерна безпека на станціях підтримувалась, попри сигнали повітряних тривог і загрозу, як-от нещодавній проліт 17 безпілотників РФ поблизу Південноукраїнської АЕС".

Як повідомлялося, Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС превентивно знизили потужність, а один з енергоблоків Рівненської станцції було відключено від мережі через ракетний удар РФ вранці 28 листопада.

Як повідомлялося, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.