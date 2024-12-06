Справжнім власником покупця Білгород-Дністровського порту виявився екснардеп від "Партії регіонів" Продивус. У ФДМУ обіцяють перевірку

Власником маловідомої компанії, яка 7 листопада перемогла на аукціоні Фонду держмайна з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", став екснардеп від "Партії регіонів" і колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

За даними у системі YouControl, станом на дату приватизаційного аукціону власником компанії у держреєстрі був вказаний Євген Богуславський, який нею і керував.

Однак 27 листопада замість нього кінцевим бенефіціаром фірми став Володимир Продивус, а керівником – Віталій Гуц.

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У Фонді держмайна українській редакції Forbes повідомили, що компанія-переможець приватизаційного аукціону мала мала переказати на рахунок ФДМУ запропоновані за приватизацію порту кошти на суму 108 млн грн до 5 грудня.

"Кошти внесли в останню мить", – розповів виданню прессекретар ФДМУ Максим Равчак.

Він пообіцяв, що після зміни власника компанії-переможця покупця та походження коштів додатково перевіряють. За його словами, угоду про продаж порту в підсумку можуть скасувати. Крайній термін підписання договору приватизації – 12 грудня.

Як повідомлялося, компанія "Топ-Оффер" була єдиним претендентом на придбання майна держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" на приватизаційному аукціоні 7 листопада.

На той час директор і офіційний власник ТОВ "Топ-Оффер" Євген Богуславський підтверджував, що фірма фактично підставна, а порт купують в інтересах іншого власника, прізвище якого назвати відмовився.

Оскільки учасник аукціону був один, остаточне рішення щодо приватизації повинен ухвалити Кабмін. Далі підпишуть угоду, після чого переможець повинен сплатити гроші за придбаний об’єкт.

ТОВ "Топ-Оффер", яка належить Євгену Богуславському, була зареєстрована у грудні 2023 року Богуславським та Михайлом Щербіною.

Бізнес-активність Богуславського почалась після 2022 року. Рік тому він купив спорткомплекс Tsarskiy City Resort в елітному київському ЖК "Новопечерські липки" за 105 мільйонів гривень. Він також намагався купити Київський протезний завод – будинок в центрі Старого Подолу столиці. Однак програв аукціон власнику "Великої кишені" Роману Луніну.

В жовтні Богуславський як ФОП переміг на тендері держпідприємства "Гендирекція з обслуговування іноземних представництв" на закупівлю юридичних послуг – перереєстрацію об’єктів нерухомості підприємства.

Схоже на те, що Богуславський є корпоративним юристом, який надає послуги з реєстрації юридичних осіб, об’єктів нерухомості та фінансових операцій. Згідно з даними системи YouСontrol, він є директором та співвласником Факторингової компанії "Паритет" Юрія Бондарчука, співвласника групи "Сільгосппродукт". Також Богуславський був директором ФК "Голден Коін", яка входить в групу Андрія Дрібнюка, що займається нерухомістю.