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Новини
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Справжнім власником покупця Білгород-Дністровського порту виявився екснардеп від "Партії регіонів" Продивус. У ФДМУ обіцяють перевірку

продивус

Власником маловідомої компанії, яка 7 листопада перемогла на аукціоні Фонду держмайна з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", став екснардеп від "Партії регіонів" і колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

За даними у системі YouControl, станом на дату приватизаційного аукціону власником компанії у держреєстрі був вказаний Євген Богуславський, який нею і керував.

Однак 27 листопада замість нього кінцевим бенефіціаром фірми став Володимир Продивус, а керівником – Віталій Гуц.

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У Фонді держмайна українській редакції Forbes повідомили, що компанія-переможець приватизаційного аукціону мала мала переказати на рахунок ФДМУ запропоновані за приватизацію порту кошти на суму 108 млн грн до 5 грудня.

"Кошти внесли в останню мить", – розповів виданню прессекретар ФДМУ Максим Равчак.

Він пообіцяв, що після зміни власника компанії-переможця покупця та походження коштів додатково перевіряють. За його словами, угоду про продаж порту в підсумку можуть скасувати. Крайній термін підписання договору приватизації – 12 грудня.

Як повідомлялося, компанія "Топ-Оффер" була єдиним претендентом на придбання майна держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" на приватизаційному аукціоні 7 листопада.

На той час директор і офіційний власник ТОВ "Топ-Оффер" Євген Богуславський підтверджував, що фірма фактично підставна, а порт купують в інтересах іншого власника, прізвище якого назвати відмовився.

Оскільки учасник аукціону був один, остаточне рішення щодо приватизації повинен ухвалити Кабмін. Далі підпишуть угоду, після чого переможець повинен сплатити гроші за придбаний об’єкт.

ТОВ "Топ-Оффер", яка належить Євгену Богуславському, була зареєстрована у грудні 2023 року Богуславським та Михайлом Щербіною. 

Бізнес-активність Богуславського почалась після 2022 року. Рік тому він купив спорткомплекс Tsarskiy City Resort в елітному київському ЖК "Новопечерські липки" за 105 мільйонів гривень. Він також намагався купити Київський протезний завод – будинок в центрі Старого Подолу столиці. Однак програв аукціон власнику "Великої кишені" Роману Луніну.

В жовтні Богуславський як ФОП переміг на тендері держпідприємства "Гендирекція з обслуговування іноземних представництв" на закупівлю юридичних послуг – перереєстрацію об’єктів нерухомості підприємства.

Схоже на те, що Богуславський є корпоративним юристом, який надає послуги з реєстрації юридичних осіб, об’єктів нерухомості та фінансових операцій. Згідно з даними системи YouСontrol, він є директором та співвласником Факторингової компанії "Паритет" Юрія Бондарчука, співвласника групи "Сільгосппродукт". Також Богуславський був директором ФК "Голден Коін", яка входить в групу Андрія Дрібнюка, що займається нерухомістю.

Автор: 

порт (1391) приватизація (1347) Білгород-Дністровський (20) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+20
Відомий вінницький бандит
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06.12.2024 14:39
+12
Володимир Прудивус - відомий вінницький кримінальний діяч початку 1990-х років, який неодноразово згадувався в українських ЗМІ як авторитет у злочинному світі. Згодом став підставною особою, через яку російські структури за безцінь скуповували майно, що залишилося у спадок від радянської епохи в Вінницькій області. У цій діяльності тісно співпрацював із Віктором Медведчуком і був членом його політичної партії.

Прудивус також мав зв'язки з так званою «бурштиновою мафією». Він був одним із 148 народних депутатів Верховної Ради, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати події Волинської трагедії геноцидом польського народу. Окрім цього, активно займався діяльністю на користь проросійських інтересів.
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06.12.2024 20:48
+9
ТаНеМожеБути.
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06.12.2024 16:54
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Відомий вінницький бандит
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06.12.2024 14:39 Відповісти
Володимир Прудивус - відомий вінницький кримінальний діяч початку 1990-х років, який неодноразово згадувався в українських ЗМІ як авторитет у злочинному світі. Згодом став підставною особою, через яку російські структури за безцінь скуповували майно, що залишилося у спадок від радянської епохи в Вінницькій області. У цій діяльності тісно співпрацював із Віктором Медведчуком і був членом його політичної партії.

Прудивус також мав зв'язки з так званою «бурштиновою мафією». Він був одним із 148 народних депутатів Верховної Ради, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати події Волинської трагедії геноцидом польського народу. Окрім цього, активно займався діяльністю на користь проросійських інтересів.
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06.12.2024 20:48 Відповісти
яйцепадний боксер та члін ригів.
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06.12.2024 14:41 Відповісти
Покупець - юрособа. А в юрособи є власник!
Ти завжди такий невіглас був, чи як тільки до Польщі переїхав став таким?
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06.12.2024 20:07 Відповісти
анекдот - Власник квбасного заводу ходить і показує все своєму синові, якому хоче бізнес передати, і каже, от дивись, оце така машина туди кидає барана і виходять палки ковбаси, зрозумів, питає, син каже - ні, ну дивсь от беремо барана, знімаємо шкури, копита, роги і кидаємо в цб машину і виходять плки ковбаси, зрозумів - так, каже, питання є, є - каже, а є така машина, куди кидаєш палки, а виходять барани, - є, каже батько - твоя мама.
от це про тебе.
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06.12.2024 21:07 Відповісти
впевнений власник пашпорту з куркою....
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06.12.2024 15:57 Відповісти
ТаНеМожеБути.
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06.12.2024 16:54 Відповісти
Омано- яно-блудні сини--скидають маски...Скверні ознаки--МАБУТЬ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ НА " Рубльовці " вже розділили?
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06.12.2024 20:19 Відповісти
махрові ригобандоси піднімають голову, поки народ стікає кров'ю...
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07.12.2024 00:00 Відповісти
Зелений антимайдан вже всіх ригів зібрав. Лишилось тільки яника повернути. Втім, він і готувався, в Березні 2022 чекав у Мінську поки єрмак здасть країну. Але не судилось. Тому треба далі вдавати з себе зелених патрійотів
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07.12.2024 02:43 Відповісти
Вінничани знали його,як Продіус.
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07.12.2024 06:33 Відповісти
і ніхто нічо не знав про нього, шо ж діється? нас продають ригам за фсб-шні рублі? може пора вже у владі когось "вилами" закуярить?
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07.12.2024 18:28 Відповісти
Вы до сих пор не поняли что у нас у власти молодежка регианалов? Глава администрации президента при Януковиче - Левочкин куча своих людей поза водил на ключевые должности через шлюхамию, вот видео от Ткача с УП где дружбан Левочкина завхоз Януковича Кравец раскидывает в покер в логове регианалов ресторане Ишак с Арахамией https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 , это тот шлюхамия любимчик русских который сказал что мы готовы были подписывать стамбульские мирные соглашения (капитуляция), но Борис Джонсон сказал не подписыват, и сейчас на заявление шлюхамии опирается как путин так и лавров , мол они готовы были подписывать соглашения, но Джонсон сказал не подписывать это тот Кравец у которого и всей семьи аннулировали вид на жительство в Литве за связь и лояльность с русскими https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html а дружек Кравца регианал и глава Киевгорстроя побрил холдинг и инвесторов на миллиарды, при этом публично послав всех на х..й и на свободе, а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) а сын Кравца является депутатом и замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., чем вам у власти не молодежка Регианалов и их крыша и обслуга? А вот вам вишенка на торте все вышеперечисленные персоны во главе с Бакановым месяц назад засветились на камеру на дне рождении регианала и любителя УПЦ МП Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . это тот Баканов который крышевал регианалов (схемы, схемы с налогами и вывод капитала на миллиарды). Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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08.12.2024 21:55 Відповісти
Не может быть..никогда не было и вот опять..
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08.12.2024 21:58 Відповісти

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