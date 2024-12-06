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Новини
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Понад 400 будинків досі без тепла: У Кривому Розі відкрили кримінальну справу через зрив опалювального сезону

У Кривому Розі відкрили кримінальну справу через зрив опалювального сезону

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, без тепла у місті залишаються 443 житлових будинків, до 245 з них опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

Наразі у Кривому Розі продовжують роботу 66 ремонтних бригад, зокрема залучених із інших міст та регіонів. На сьогодні палення отримують 1513 будинків.

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Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж з 21 листопада майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня.

Для подолання надзвичайної ситуації у Кривому Розі на Дніпропетровщині створили Штаб із ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла, його очолив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко.

Автор: 

Кривий Ріг (266) опалення (561) опалювальний сезон (1150) Кулеба Олексій (32)


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Топ коментарі
+3
дивіться самі на себе не вийдіть.
Це називається "забули забронювати".
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06.12.2024 14:31
+2
Досягнення курва, на ТЦК і дЄрмоадміністрацію не відкрили кримінальну справу?
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06.12.2024 14:46
+2
Юрий Вилкул будет временно выполнять обязанности городского головы Кривого Рога. Его выбрали путем тайного голосования.
"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека.

депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей".

Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и ОПЗЖ.

не відкрили кримінальну справу?
Вчить матчасть....
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06.12.2024 16:18
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Нужно напуkать
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06.12.2024 14:25 Відповісти
а мер Кривого Рогу що там він, невже теж без тепла сидить?
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06.12.2024 14:30 Відповісти
дивіться самі на себе не вийдіть.
Це називається "забули забронювати".
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06.12.2024 14:31 Відповісти
саботаж..
треба карати за таке..
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06.12.2024 14:43 Відповісти
Досягнення курва, на ТЦК і дЄрмоадміністрацію не відкрили кримінальну справу?
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06.12.2024 14:46 Відповісти
Юрий Вилкул будет временно выполнять обязанности городского головы Кривого Рога. Его выбрали путем тайного голосования.
"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека.

депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей".

Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и ОПЗЖ.

не відкрили кримінальну справу?
Вчить матчасть....
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06.12.2024 16:18 Відповісти
ПАртнЬЙОР вількуль **** пАдвЙОл...
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06.12.2024 14:49 Відповісти
А що, у Кривому Розі немає поліції та тцк-шників?
Вони ж для цього мабуть заброньовані, щоб забезпечувати життєдіяльність міста?
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06.12.2024 14:54 Відповісти
а на смарагдового хрипуна теж справу відкрили?
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06.12.2024 16:05 Відповісти

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