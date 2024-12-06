Понад 400 будинків досі без тепла: У Кривому Розі відкрили кримінальну справу через зрив опалювального сезону

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, без тепла у місті залишаються 443 житлових будинків, до 245 з них опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

Наразі у Кривому Розі продовжують роботу 66 ремонтних бригад, зокрема залучених із інших міст та регіонів. На сьогодні палення отримують 1513 будинків.

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Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж з 21 листопада майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня.

Для подолання надзвичайної ситуації у Кривому Розі на Дніпропетровщині створили Штаб із ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла, його очолив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко.