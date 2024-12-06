Понад 400 будинків досі без тепла: У Кривому Розі відкрили кримінальну справу через зрив опалювального сезону
За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, без тепла у місті залишаються 443 житлових будинків, до 245 з них опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.
Наразі у Кривому Розі продовжують роботу 66 ремонтних бригад, зокрема залучених із інших міст та регіонів. На сьогодні палення отримують 1513 будинків.
Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж з 21 листопада майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня.
Для подолання надзвичайної ситуації у Кривому Розі на Дніпропетровщині створили Штаб із ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла, його очолив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це називається "забули забронювати".
треба карати за таке..
"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека.
депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей".
Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и ОПЗЖ.
не відкрили кримінальну справу?
Вчить матчасть....
Вони ж для цього мабуть заброньовані, щоб забезпечувати життєдіяльність міста?