Не відключати світло у школах і дитсадках немає можливості, їх забезпечать генераторами до кінця зими, – Шмигаль

Обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на заклик депутатів включити школи і дитсардки до переліку об'єктів критичної інфраструктури, які не відключають від електропостачання, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.

"Критичність інфраструктури чітко визначена у нас законодавством і відповідними нормативними документами... До критичної відноситься інфраструктура з виробництва і постачання зброї, логістика, те, що забезпечує знову ж таки наше виживання. Якщо електроенергії вистачає, то, звісно, інші об'єкти соціальної сфери можуть відноситися до тих, які не відключаються. А коли ресурс обмежений, то пріоритетність надається тим об'єктам критичної інфраструктури, які забезпечують виживання держави", – сказав голова уряду.

Водночас він запевнив, що наразі 100% лікарень забезпечені генераторами, які здатні повністю забезпечувати роботу закладів охорони здоров'я під час відключень електроенергії. Однак щодо шкіл цей показник нижчий, визнав Шмигаль.

"У мене немає станом на сьогодні цієї інформації, але станом на кінець листопада понад 80%, так, Міністерство освіти підтверджує, понад 80% закладів освіти, це середні школи, це садочки, це університети були забезпечені відповідними засобами індивідуального подання електроенергії генераторами", – уточнив прем'єр.

"Ми працюємо і за державний кошт, і спільно з партнерами, ціль: завершити протягом ось цього опалювального сезону, 100%, всі заклади освіти мають бути на автономному електропостачанні у випадку відключення електроенергії для того, щоб не переривати навчальний процес", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, у жовтні міністр освіти та науки Оксен Лісовий визнавав, що школам напередодні зими не вистачає 3 300 потужних генераторів, щоб забезпечувати повноцінний освітній процес в умовах відключень електроенергії. Він уточнив, що різні генератори мають майже усі школи, але їх потужності недостатньо для організації повноцінного навчального процесу взимку.

Водночас міністр поклав відповідальність за обладнання шкіл такими генераторами на обласні військові адміністрації.

У червні Оксен Лісовий заявляв, що лише 30% шкіл були обладнані генераторами, але частина з них дозволяє навчальним закладам працювати лише у форматі "пункту незламності".