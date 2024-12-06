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Новини
2 061 12

Не відключати світло у школах і дитсадках немає можливості, їх забезпечать генераторами до кінця зими, – Шмигаль

шмигаль

Обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на заклик депутатів включити школи і дитсардки до переліку об'єктів критичної інфраструктури, які не відключають від електропостачання, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.

"Критичність інфраструктури чітко визначена у нас законодавством і відповідними нормативними документами... До критичної відноситься інфраструктура з виробництва і постачання зброї, логістика, те, що забезпечує знову ж таки наше виживання. Якщо електроенергії вистачає, то, звісно, інші об'єкти соціальної сфери можуть відноситися до тих, які не відключаються. А коли ресурс обмежений, то пріоритетність надається тим об'єктам критичної інфраструктури, які забезпечують виживання держави", – сказав голова уряду.

Водночас він запевнив, що наразі 100% лікарень забезпечені генераторами, які здатні повністю забезпечувати роботу закладів охорони здоров'я під час відключень електроенергії. Однак щодо шкіл цей показник нижчий, визнав Шмигаль.

"У мене немає станом на сьогодні цієї інформації, але станом на кінець листопада понад 80%, так, Міністерство освіти підтверджує, понад 80% закладів освіти, це середні школи, це садочки, це університети були забезпечені відповідними засобами індивідуального подання електроенергії генераторами", – уточнив прем'єр.

"Ми працюємо і за державний кошт, і спільно з партнерами, ціль: завершити протягом ось цього опалювального сезону, 100%, всі заклади освіти мають бути на автономному електропостачанні у випадку відключення електроенергії для того, щоб не переривати навчальний процес", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, у жовтні міністр освіти та науки Оксен Лісовий визнавав, що школам напередодні зими не вистачає 3 300 потужних генераторів, щоб забезпечувати повноцінний освітній процес в умовах відключень електроенергії. Він уточнив, що різні генератори мають майже усі школи, але їх потужності недостатньо для організації повноцінного навчального процесу взимку.

Водночас міністр поклав відповідальність за обладнання шкіл такими генераторами на обласні військові адміністрації.

У червні Оксен Лісовий заявляв, що лише 30% шкіл були обладнані генераторами, але частина з них дозволяє навчальним закладам працювати лише у форматі "пункту незламності".

Автор: 

дитячий садок (29) школа (246) електроенергія (4235) Шмигаль Денис (1485) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+4
Щоб ви, зелені сіолоти, і ваші висерки, до скону в темряві жили і у злиднях!
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06.12.2024 16:56
+2
позаминулої зими знач була можливість, а зараз немає? *******
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06.12.2024 16:27
+2
А паливо, обслуга - то батьківська проблема?
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06.12.2024 16:43
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позаминулої зими знач була можливість, а зараз немає? *******
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06.12.2024 16:27 Відповісти
А паливо, обслуга - то батьківська проблема?
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06.12.2024 16:43 Відповісти
Щоб ви, зелені сіолоти, і ваші висерки, до скону в темряві жили і у злиднях!
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06.12.2024 16:56 Відповісти
Вічне Пекло - це найменше, на що заслуговує українська влада усіх часів незалежності
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06.12.2024 22:58 Відповісти
Не можу зрозуміти,нащо генератори? Чому не сонячні панелі? Це ж які потрібно гроші,щоб підсвітити одну велику лікарню? Для прикладу в нашому селі закордонні донори вклались в повну автономність амбулаторії: сонячні панелі + інверторний котел. І там зараз взагалі байдуже чи є ток в мережі чи не має. І після війни все це залишиться,буде актуально. А генератори потрібні будуть?
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06.12.2024 22:53 Відповісти
ще скажіть, що без сонця (в ночі) чи дощову погоду чи накопичує щось? Та й вартість обладнання без "донорів" ще треба порахувати...
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07.12.2024 17:44 Відповісти
Звісно що накопичувач є. Та і в будинку я з таким обладнанням жила. Що дощ,що сніг,ніч - байдуже. Енергію ловили ті панелі,накопичували,заживлювали здоровий будинок. Панелі на даху взимку чистили,не на даху - на стійках - пару разів за зиму.
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07.12.2024 22:34 Відповісти
Сонячні панелі це круто але потрібні акумулятори та інвертори, сонячні панелі при недостатній кількості сонця просто не працюють, ще засипле снігом та і чистити потрібно.
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08.12.2024 09:07 Відповісти
У мене в ЖК будівництво йде від забудовника Столиця їх, с...ка не відключають, разом із цим будівництвом не відключають 3 будинка мого комплекса, зате школи сидять без світла.. зелені тварі. Одне бажання, щоб хоча б хтось з них відповів перед законом за те у що вони перетворили країну.. я нелоху хочеться побажати долі муамара кадафі або ж чаушеску
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07.12.2024 05:49 Відповісти
3,14здіти-не мішки таскати.
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07.12.2024 12:29 Відповісти
Якщо провести ревізію підключень до мереж із критичною інфраструктурою в Україні, то виявиться, що це хатинки держморд, а не пологові будинки, лікарні, пошти та т.п.
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07.12.2024 17:51 Відповісти
наголошую крадію шмигі ще раз - 57 школа Києва - генератора немає!
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07.12.2024 23:25 Відповісти

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