Керівник Державного космічного агентства Бень подав у відставку, йому шукатимуть заміну, – міністр Сметанін
Керівник Державного космічного агентства України (ДКАУ) написав заяву на звільнення, нараз формується комісія, яка обере нового голову установи.
Про це міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.
"Чинний керівник він написав заяву на звільнення вже... Зараз призначається новий виконуючий обов'язки і паралельно ми зараз формуємо комісію, яка буде відбирати нового голову Державного космічного агентства. Я думаю, що ми за найближчі місяці закриємо це питання і призначимо туди людину, щоб вона працювала. Дійсно, проблема є, її знаємо, над нею працюємо", – сказав Сметанін.
Як повідомлялося, у грудні 2022 року Кабінет міністрів тимчасово поклав обов’язки очільника Державного космічного агентства на Володимира Беня. Він обіймає цю посаду донині.
Перед цим Кабінет міністрів звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України. Він очолював Держкосмос з лютого 2021 року. Серед іншого, він відповідав за запуск українського супутника "Січ-2-30".
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пристегнитесь взлетаем....
Так плюс министр космический..
Действительно не куда гроши прсирать зеле......
Шобла зеленского....
Пусть тупые, но новые.
Как будто из космоса вернулся.