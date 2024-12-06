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Новини
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Керівник Державного космічного агентства Бень подав у відставку, йому шукатимуть заміну, – міністр Сметанін

Рада викликала Германа Сметаніна

Керівник Державного космічного агентства України (ДКАУ) написав заяву на звільнення, нараз формується комісія, яка обере нового голову установи.

Про це міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді, свідчить стенограма засідання на сайті парламенту.

"Чинний керівник він написав заяву на звільнення вже... Зараз призначається новий виконуючий обов'язки і паралельно ми зараз формуємо комісію, яка буде відбирати нового голову Державного космічного агентства. Я думаю, що ми за найближчі місяці закриємо це питання і призначимо туди людину, щоб вона працювала. Дійсно, проблема є, її знаємо, над нею працюємо", – сказав Сметанін.

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Як повідомлялося, у грудні 2022 року Кабінет міністрів тимчасово поклав обов’язки очільника Державного космічного агентства на Володимира Беня. Він обіймає цю посаду донині.

Перед цим Кабінет міністрів звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України. Він очолював Держкосмос з лютого 2021 року. Серед іншого, він відповідав за запуск українського супутника "Січ-2-30".

Автор: 

Кабмін (7745) звільнення (1003) Держкосмос (86) Мінстратегпром (69) Сметанін Герман (13)


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Топ коментарі
+9
Так він супутник запустив чи ні? Візуально схожий з арахамією, по інтелекту мабудь теж! 😁
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06.12.2024 17:20
+8
сметанін, бень..де знайшли таких унікальних ********* ?
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06.12.2024 23:19
+7
А які досягнення Держкосмосу за останні років 30?
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06.12.2024 16:12
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А які досягнення Держкосмосу за останні років 30?
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06.12.2024 16:12 Відповісти
Космічна галузь України за дев'ять місяців збільшила збиток у 23 рази

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4298665-kosmichna-haluz-ukrainy-za-deviat-misiatsiv-zbilshyla-zbytok-u-23-razy

Зношення основних засобів на підприємствах галузі на 30 вересня складає 93%.

ми плануємо запускати по 2 супутники на рік, починаючи з наступного року", - розповів Суспільному голова Державного космічного агентства ...

пристегнитесь взлетаем....
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06.12.2024 16:27 Відповісти
Почитав трохи літературу по темі. Там все дуже сумно
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06.12.2024 16:29 Відповісти
Який зараз може бути « космос» ? Війна , сотні тисяч , біженців , поранених , в такому безладі і катастрофі ,а зеМАФІЯ продовжує РОЗВОДИТИ , МІЖНАРОДНИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ! ЦІ тварі такі самі , АСАД
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08.12.2024 15:48 Відповісти
Досягення там одно "все украдено до вас". Кстати, на роже этого Беня так и написано!
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09.12.2024 00:45 Відповісти
Це пояснює бажання прокладки на ім'я оборонпром включити цю галузь під шевство недолугих гальмівних державників.
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06.12.2024 16:41 Відповісти
Так він супутник запустив чи ні? Візуально схожий з арахамією, по інтелекту мабудь теж! 😁
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06.12.2024 17:20 Відповісти
Еге ж, фізіогноміка не залишає сумнівів…
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06.12.2024 18:41 Відповісти
В зепісця таке ж саме ! Вони всі як сіамські близнеці,нахабство , хітродупість , мегажлобство
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08.12.2024 15:44 Відповісти
А хто цю ******* призначав? ZеШвондєр? Немає слів
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06.12.2024 17:56 Відповісти
Зясувалось що Васюки лоха зеленського працюють і досі. Молодець керівник що підав у відставку , погано що поліз в цей лохотрон недоумка. Як тіки придурок зеленьский, побачивши успіхи українця Полякова у космічному проекті в Україні, він заявив з відосику що він возглавляе космічні проекти держави і тут же США забрали у Полякова цей бізнес під причиною національної безпеки.
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06.12.2024 17:58 Відповісти
Значить таки дивиться хтось його гундосіки в США.
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07.12.2024 05:56 Відповісти
Ещё и министерство есть с крсмонафффтами....мало паскуда притулы....звёздные войны...
Так плюс министр космический..
Действительно не куда гроши прсирать зеле......
Шобла зеленского....
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06.12.2024 18:17 Відповісти
Цей Бень не з "мотор-січі" виходець ?
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06.12.2024 18:40 Відповісти
Правильно. Космодром же не побудував. Тепер шукають того, хто вірить в Космодром.
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06.12.2024 18:41 Відповісти
Які функції цього агентства? Може й той.. непотрібне. Супутник за ті гроші запустить Франція. Або К итай. Фахівців у виробництво зброї. Підносчиків патронів на вільний випас.
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06.12.2024 18:43 Відповісти
Імітація державної влади. Достатньо придивитися уважно до цього зеленого сцикуна Сметаніна. Який з нього "керівник" ? Зелені недоноски копіюють свого кумира Зеленського - корчать з себе неабияких начальників, а самі свою дупу без дзеркала обома руками знайти не можуть. Потусувався там-сям - і в міністри...
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06.12.2024 22:29 Відповісти
Чого ж,тест їзди на самокаті пройшов- то в зелені міністри дорога вільна.Так у них склалось з початкку зеленої ери.
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08.12.2024 14:30 Відповісти
А хіба такому можна знайти рівноцінну заміну?
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06.12.2024 22:53 Відповісти
Візьміть мене,гірше не буде.
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06.12.2024 22:58 Відповісти
вірю, пропоную одразу на посаду президента, гіршого від цього довбограя скумбрійного, й серед клінічних ідіотів 73% не знайти.
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07.12.2024 13:11 Відповісти
не зміг правильно з одної прокладки на іншу лярд перекинути... а більше з нього і не вимагали доросліші папики
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06.12.2024 23:16 Відповісти
сметанін, бень..де знайшли таких унікальних ********* ?
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06.12.2024 23:19 Відповісти
Якого беня?
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07.12.2024 09:29 Відповісти
Як повідомлялося, у грудні 2022 року Кабінет міністрів тимчасово поклав обов'язки очільника Державного космічного агентства на Володимира Беня. Він обіймає цю посаду донині. Джерело: https://biz.censor.net/n3523782
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07.12.2024 13:14 Відповісти
Беню мобілізують?
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07.12.2024 13:21 Відповісти
Цікаві ті міністри з обличчям 8 ми класника
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08.12.2024 07:03 Відповісти
Зеленский сказал же, что будут новые лица.
Пусть тупые, но новые.
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08.12.2024 13:08 Відповісти
На Арахамию похож.
Как будто из космоса вернулся.
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08.12.2024 13:07 Відповісти
зелеДрочеры!!! вот на эту должность нужно было выбирать бенину макаку....
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08.12.2024 14:45 Відповісти
Часи "шарікових та швондерів"...дивіться та читайте класику..."Собаче сердце"
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08.12.2024 22:15 Відповісти
Мда, харя обличчя не пошкоджена інтелектом - дитя природи, *****
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09.12.2024 09:45 Відповісти
"- Підари оні всє.." (с)
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09.12.2024 09:47 Відповісти

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