ЄІБ виділив понад 60 мільйонів євро на відновлення доріг та міський транспорт в Україні

Європейський інвестиційний банк надав понад 60 млн євро кредитів під гарантії Європейського Союзу на відновлення ділянки дороги МО1 та інвестиції в громадський транспорт Києва, Одеси та Сум.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ця фінансова підтримка є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, в рамках якого з 2022 року банк уже надав Україні понад 2 млрд євро.

Із наданого фінансування 43,48 млн євро призначено для реконструкції ділянки автошляху М01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі в межах проєкту "Європейські дороги України II", що реалізується під керівництвом Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

На початку війни 2022 року цей маршрут був задіяний ворожими військовими силами, які намагалися окупувати Київ, що спричинило значні пошкодження.

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Ще 17,25 млн євро виділено на оновлення міського громадського транспорту. Фінансування спрямоване на придбання нових автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також необхідних запасних частин та обладнання для технічного обслуговування, що забезпечить надійну та ефективну роботу громадського транспорту.

Ця інвестиція включає в себе нові автобуси для Києва, трамваї українського виробництва для Одеси і тролейбуси для Сум. Оновлення здійснюється в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України", спрямованого на приведення міського транспорту країни у відповідність до стандартів ЄС.

"Ці 60 млн євро фінансування від ЄІБ, підтримані гарантіями ЄС, допоможуть відновити критичну транспортну інфраструктуру, постраждалу внаслідок війни в Україні. Це вплине на повсякденне життя українських громадян, сприяючи мобільності в межах України та міжнародній торгівлі з її партнерами", – сказав європейський комісар із економіки та продуктивності, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Наприкінці вересня повідомлялося, що ЄІБ виділив Києву кредит на 50 млн євро для заміни російських вагонів метро.

У липні Європейський інвестиційний банк вирішив збільшити обсяг фінансування проєкту "Київський міський електротранспорт" зі 100 млн євро до 300 млн євро.