Україна домовилась про гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі

ТОВ "Оператор ГТС України" та польський оператор газотранспортної системи Gaz-System домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Польщі в Україну в обсязі близько 5,15 млн кубометрів на добу.

Оновлена потужність доступна з 1 січня по 30 вересня 2025 року, повідомляє пресслужба Оператора ГТС.

Вперше її можна буде забронювати на місячному аукціоні, який відбудеться 16 грудня.

Замовники послуг транспортування також зможуть отримати доступ до бронювання вказаної потужності на квартальних, місячних, добових та внутрішньодобових аукціонах відповідно до календаря ENTSO-G, уточнили у пресслужбі компанії.

"Наша багатомісячна робота з польським партнером Gaz-System дозволила забезпечити збільшення гарантованих потужностей для транспортування газу з Польщі до України. Це посилення безпеки постачання газу для України та збільшення можливостей для замовників транспортувати і зберігати газ у нас. Ми продовжимо працювати над тим, щоб наші клієнти змогли розраховувати на ці потужності на постійній основі", – прокоментував домовленість гендиректор Оператора ГТС Дмитро Липпа.

Він додав, що за останній рік були запроваджені гарантовані потужності з усіма суміжними країнами, що відкрило доступ до природного газу з багатьох джерел, тим самим забезпечуючи додаткову безпеку постачання газу для України.

Зокрема, раніше "Оператор ГТС України" отримав підтвердження гарантованих постачань газу зі Словаччини в обсязі 42 мільйони кубометрів на добу до кінця зими 2026 року.

Як повідомлялося, наразі все вказує на те, що зупинка транзиту російського газу територією України з 1 січня стає реальністю, заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Чи продовжиться транзит газу через Україну: Що відомо?

Представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.