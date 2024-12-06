В Україні можуть підвищити штрафи за паркування на місцях для людей із інвалідністю

У Верховній Раді розглядають можливість збільшення штрафів за паркування на місцях для людей із інвалідністю. Так, сума штрафу до 2000 грн, що діє зараз, замала й може зрости в рази.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає LIGA.net.

Шуляк уточнила, що сума штрафу має бути наближена до тих, які діють у країнах Європейського Союзу.

"Оскільки ми інтегруємось туди включно і за інфраструктурними стандартами. Зокрема, у тій же Німеччині штраф за паркування в зоні для людей з інвалідністю становить до 370 євро. Це справедливо", – сказала вона.

За її словами, транспортна інфраструктура великих міст і особливо столиці наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу в місцях для паркування.

Відтак, ситуація з паркуванням автомобілів у місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються у непризначених для цього місцях і особливо – на місцях для паркування людей із інвалідністю.

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"Щоб якось виправляти цю ситуацію, у нових державних будівельних нормах, які почали діяти ще до війни, було передбачено збільшення паркомісць при зведенні об'єктів житлової нерухомості. Але забудовники, які намагаються зменшити свої витрати, подекуди цю норму ігнорують. Відтак – паркомісць недостатньо і люди змушені паркуватися там, де можуть. Наприклад, на місцях, призначених для людей із інвалідністю", – пояснила Шуляк.

Вона додала, що лагідно вмовляти не порушувати законодавство подекуди не спрацьовує.

"Тому, думаю, є сенс діяти. З евакуаторами спрацювало – люди зрозуміли, що це дорого. Відтак, має спрацювати у випадку паркування на місцях для людей з інвалідністю", – зауважила Шуляк.

Як повідомлялося, наприкінці липня парковки в Києві почали здавати в оренду через онлайн-аукціони.

Пізніше в застосунку Google Maps з'явилася функція, яка показує, де можна припаркуватися біля зазначеного місця призначення.