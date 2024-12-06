"Київавтодор" накупив новеньких вантажівок для розкидання солі з піском на 240 мільйонів



Комунальна корпорація "Київавтодор" 20 листопада за результатами тендеру замовила у ТОВ "НПО НТ "Будшляхмаш" техніки на 235,17 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, вже до 25 грудня замовник має отримати 26 нових всесезонних машин МДКЗ-26-32 виробництва ТОВ "Спецбудмаш" на шасі вантажного автомобіля JAC N200 4х2 за ціною 9,05 млн грн або $219 тис. за одиницю.

Ці самоскиди будуть оснащені обладнанням для зимового утримання доріг, а саме солерозкидачем PRONAR SPT 40 HATZ і сніговим відвалом PU-S35H. Вони призначені для шляховиків 10 районів Києва, КП "Київавтошляхміст" і КП "Магістраль".

Автомобілі мають дизельний двигун екокласу Євро 5 об’ємом 6,7 л потужністю 277 к. с., механічну коробку передач, світлову панель, кузов місткістю 10 кубометрів, комфортну кабіну на три місця з додатковим утепленням і спальним місцем, кондиціонер, круїз-контроль тощо.

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У відкритих джерелах і на інших тендерах ціни саме такої моделі знайти не вдалось.

У липні 2023 році "Київавтодор" замовляв ТОВ "Торговий дім "Будшляхмаш" попередню модель МДКЗ-26-31 від того ж виробника на аналогічному шасі JAC по 7,80 млн грн, або $213 тис. за одиницю.

Товар оплачуватимуть по факту поставки, при наявності коштів на закупівлю товару на рахунку замовника, з відстрочкою платежу протягом календарного бюджетного року.

Столичним "НПО НТ "Будшляхмаш" на чолі з Олексієм Синяпкіним володіє Станіслав Мирославович Гуйван. Останній володіє вищезгаданим "ТД "Будшляхмаш", яким керує Володимир Нікітін. А його батьку Мирославу Михайловичу Гуйвану і брату Олександру Мирославовичу Гуйвану належить виробник "Спецбудмаш", яким керує Юрій Басюк.

Загалом із 2016 року переможець "НПО НТ "Будшляхмаш" отримав підрядів на 784,75 млн грн, фірма "ТД "Будшляхмаш" – на 4,01 млрд грн, а виробник "Спецбудмаш" – на 217,65 млн грн.