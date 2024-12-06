БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 085 3

Запровадження обов’язкової автоцивілки для ветеранів можуть відкласти: Кабмін схвалив законопроєкт

дтп

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", яким порпонується відтермінувати обов'язок купувати поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.

Далі проєкт закону буде переданий на розгляд та ухвалення до Верховної Ради, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Законопроєктом пропонується відкласти необхідність оформлення автоцивілки для вказаних категорій осіб на період дії воєнного стану та впродовж одного року після його припинення (скасування).

У Мінветеранів пояснили, що наразі учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, звільняються від обов’язкової автоцивілки.

Проте після вступу у дію норм нового закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів" вже з 1 січня 2025 року доведеться їм також оформлювати автоцивілку.

Читайте також: Колишній лідер ринку страхування в Україні остаточно втратив ліцензії і займеться агробізнесом

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ще у червні.

Зокрема, новий закон передбачає:

  • поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
  • пришвидшення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
  • запровадження можливості прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
  • розширення застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Детальніше читайте у матеріалі: Що зміниться із новим законом про автострахування

Автор: 

авто (4123) ветерани (130) законопроєкт (1668) Кабмін (7745) страхування (668)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабміну слід подумати про поступове підвищення розмірів рівня життя та рівня заробітних плат ) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
показати весь коментар
06.12.2024 18:15 Відповісти
Тобто? Якщо особа з УБД скоїла ДТП то хто тоді має відшкодувати збитки? Це ж ОБОВ'ЯЗКОВЕ страхування, ну які ще можуть бути винятки?
🤦
показати весь коментар
06.12.2024 18:43 Відповісти
можетомущозепідор
показати весь коментар
06.12.2024 21:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 