Запровадження обов’язкової автоцивілки для ветеранів можуть відкласти: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", яким порпонується відтермінувати обов'язок купувати поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.

Далі проєкт закону буде переданий на розгляд та ухвалення до Верховної Ради, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Законопроєктом пропонується відкласти необхідність оформлення автоцивілки для вказаних категорій осіб на період дії воєнного стану та впродовж одного року після його припинення (скасування).

У Мінветеранів пояснили, що наразі учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, звільняються від обов’язкової автоцивілки.

Проте після вступу у дію норм нового закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів" вже з 1 січня 2025 року доведеться їм також оформлювати автоцивілку.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ще у червні.

Зокрема, новий закон передбачає:

поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

пришвидшення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).

запровадження можливості прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

розширення застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Детальніше читайте у матеріалі: Що зміниться із новим законом про автострахування