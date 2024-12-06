У суботу світла буде більше. Відключення діятимуть із 09:00 до 20:00 лише для однієї черги, – "Укренерго"

Завтра, 7 грудня, в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

для побутових спожвачів:

09:00 – 20:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

08:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком", – нагадали в "Укренерго".

Як повідомлялося, кількість аварій на електричних мереж у Києві зросла на 30% через постійні відключення обладнання внаслідок запровадження графіків.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.

Нагадаємо, вночі та вранці 28 листопада російські війська завдали вже одинадцятого масованого удару по українській енергосистемі, внаслідок нього було пошкоджено об'єкти і декількох регіонах країни.

В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.