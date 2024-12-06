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Новини
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У суботу світла буде більше. Відключення діятимуть із 09:00 до 20:00 лише для однієї черги, – "Укренерго"

Відключення світла на 7 грудня

Завтра, 7 грудня, в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

для побутових спожвачів:

  • 09:00 – 20:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

  • 08:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком", – нагадали в "Укренерго".

Як повідомлялося, кількість аварій на електричних мереж у Києві зросла на 30% через постійні відключення обладнання внаслідок запровадження графіків.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.

Нагадаємо, вночі та вранці 28 листопада російські війська завдали вже одинадцятого масованого удару по українській енергосистемі, внаслідок нього було пошкоджено об'єкти і декількох регіонах країни.

В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Відключення будуть до тієї пори поки мудрий нарід зрозуміє що він не бидло, перестане мовчати, почне пиз...ити цю зелепу плісняву.
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06.12.2024 18:37 Відповісти
Щось і направду з цим світлом твориться не так.
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06.12.2024 19:22 Відповісти
Прикольно, була атака заявили що майже все збили, але світло вимикають майже так як літом, при тому що ще навіть морозів не було. Пахне брехнею.
А там ще скоро підвезуть підняття тарифів на доставку газу на 300% 🤦🤦🤦 якщо вірити ТСН. А далі ще автоматичні штрафи від тцк і ще багато крутезних фіч.
Я тільки одне не зрозумів, а що в цій країні захищати ?
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06.12.2024 20:40 Відповісти
Питання стоіть інакше: ВІД КОГО захищати.
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06.12.2024 21:51 Відповісти

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