Голова "Роснєфті" закликав готуватися до зниження цін на нафту

Глава "Роснєфті" – найбільшої російської нафтовидобувної компанії – Ігор Сєчін заявив, що ринок найти в найближчі два рок може зіткнутися зі зниженням цін.

Про це пише The Moscow Times.

"Можливою перспективою", за словами Сєчіна, може стати падіння котирувань сорту Brent до $60, тобто майже на 15%, порівняно з поточними рівнями.

Сечін зазначив, що ризики для ринку нафти на 2025-2026 роки виходять з боку США та Саудівської Аравії.

Так, США можуть збільшити видобуток на 400-600 тис. барелів на добу через застосування нової технології нафтогазовидобування та обіцянки обраного президента США Дональда Трампа знизити корпоративні податки до 15%.

Саудівська Аравія має вільні потужності на 1 млн барелів на день.

"Як вони будуть використані – теж серйозний фактор", – сказав Сєчін.

"Ми повинні виходити зі стабільності роботи та враховувати ці проблеми. Буде ціна вищою – добре, але готуватися ми маємо до більш виважених рішень", – додав він.

За словами Сечіна, щоб "мінімізувати ризики" до бюджету компанії закладено ще нижчу ціну – $45-50 за барель російського сорту Urals. Це майже на 30% менше, ніж барелі з РФ коштують зараз – $63,48.

Від квітня російська нафта вже подешевшала майже на $12, або 16%, і коштує менше, ніж закладено до бюджету.

Проєкт скарбниці поточного року верстали, виходячи з ціни нафти $70 за барель, а наступного року – $69,7.

Втім, як зазначається, ціни близько $60 вже "некомфортні" для російського бюджету, особливо через витрати на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

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При цьому нафта, що дешевшає, уже вдарила по сировинних доходах: з січня по вересень вони перевищували торішні рівні, а з жовтня почали падати – на 30% рік до року. У листопаді спад склав 21% – 807 млрд руб. проти 1,02 трлн руб. роком раніше.

Щоб компенсувати доходи, що втрачаються, уряд РФ повинен задіяти Фонд національного добробуту. Але в ньому залишилося всього 4,8 трлн руб. ліквідних, тобто не витрачених, коштів, з яких 1,3 трлнруб. уже зарезервовані під витрати в грудні.

Якщо не зважати на золото, то у ФНД залишилося лише $30 млрд запасів валюти – це мінімальний рівень із 2008 року, коли фонд було створено.

Аналітики зазначають, що Фонд дозволить прожити кілька років за цін на нафту $55-60", але нової масштабної кризи його не вистачить.

У середині листопада стало відомо, що щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені припинити переробку або скоротити випуски через значні втрати на тлі обмеження експорту, зростання цін на сировину та високу вартість позик.

До того повідомлялося, що російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортної виручки економіки та близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від іноземного обладнання.

Пізніше стало відомо, що "Роснєфть" повідомила, що може відкласти модернізацію НПЗ через високі відсоткові ставки й податки на тлі зниження прибутку за дев'ять місяців на 13,9% у річному вираженні – до 926 млрд руб.