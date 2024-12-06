У Росії почалося банкрутство одного з найбільших заводів чипів. Його курував близький до Путіна ексміністр

У Росії почалося банкрутство одного з найбільших виробників чіпів – компанії "Ангстрем". На підприємстві запроваджено процедуру спостереження, а рішення про визнання боржника банкрутом було ухвалено за заявою банку "Зеніт" 2 грудня 2024 року.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2019 року суд стягнув з "Ангстрема" на користь "Зеніту" 1 млрд руб., але гроші завод не повертає більше шести років.

Завод був знаковим для Росії і мав стати найбільшим гравцем у виробництві мікрочипів.

Його курував близький до президента РФ Владіміра Путіна колишній міністр зв'язку Леонід Рейман. Він отримав держфінансування на $1 млрд – його компанія у 2008 році залучила кредитну лінію ВЕБ у розмірі 815 млн євро на створення виробництва процесорів, смарт-карток та електронних паспортів. Проєкт підтримував російський уряд та Рада безпеки РФ.

Накопичивши понад 100 млрд руб. боргів, "Ангстрем" несподівано перестав платити за кредитами.

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2014 року "Ангстрем" перестав мати засоби для ведення діяльності. За даними податкової служби, у "Ангстрема" налічується 108 виконавчих проваджень на 147,6 млрд руб. Також вона має незавершені судові розгляди на понад 500 млн євро.

До січня 2019 року ВЕБ забрав усе обладнання та акції заводу і також подав позов про банкрутство.

Рейман відсторонився від проєкту, проте його компанія "Рутек" отримала пільги від держави та розпочала будівництво нового заводу на території особливої ​​економічної зони "Система" у Саранську. Інвестиції в проєкт становлять кілька мільярдів рублів.

Компанія має намір виконувати проєкти з імпортозаміщення – випускати смартфони, комп'ютери, планшети, ноутбуки та телефонні станції. Однак імпортозаміщення у його компаній не завжди проходить гладко – "російський" смартфон для посадовців "Р-фон" виявився точною копією пристрою Symphony Helio 80 з Бангладеш, хоча коштував утричі дорожче.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Росія та КНДР домовилися разом розвивати високі технології.

У липні уряд Росії доручив відтворити західні технології чипів середини 2000-х років до 2028 року.