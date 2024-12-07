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Новини
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Fitch підтвердив рейтинг України на рівні обмеженого дефолту

fitch,ratings

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні RD – обмежений дефолт.

Цей рейтинг відображає ситуацію з реструктуризацією зовнішнього комерційного боргу країни, що триває, передає liga.net.

Зазначається, що Україна завершила обмін єврооблігацій у вересні 2024 року, однак призупинила платежі за кількома зовнішніми зобов'язаннями, включаючи кредит Cargill ($700 млн) і облігації "Укренерго" ($825 млн). Ці заходи триватимуть до завершення реструктуризації боргу.

Місцевий борг залишається стабільним. Рейтинг у національній валюті ('CCC+') залишився незмінним через пріоритетне обслуговування внутрішнього боргу. Значна частина боргу належить Нацбанку та державним банкам, що зменшує ризики для фінансової стабільності.

В агентстві очікують, що війна триватиме в 2025 році, хоча ймовірність припинення вогню зростає. При цьому дефіцит бюджету залишатиметься високим – 19,1% ВВП у 2024 році, головним чином через військові витрати. Зовнішній борг досягне 90,8% ВВП у 2024 році.

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Fitch прогнозує, що фінансові потреби України у 2025 році складуть $38 млрд, з яких значна частина буде покриватися за рахунок підтримки країн G7 та використання заморожених російських активів.

Зростання економіки України у 2024 році очікується на рівні 4%, завдяки активізації торгівлі через Чорне море та збільшенню урядових витрат. Водночас у 2025 році зростання сповільниться до 2,9% через дефіцит енергоресурсів і робочої сили.

Цей рейтинг підкреслює, що економіка України продовжує демонструвати стійкість попри виклики, пов'язані з війною та фінансовими труднощами

Автор: 

Fitch (315) облігації (1464)


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Топ коментарі
+2
Якщо добренько потрусити олігархів, різного роду чиновників, МСЕКовців, воєнкомів, то Україна віддала б всі борги та ще і кредити видавала.
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08.12.2024 08:52
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еслі і чаво мьі яго смяцьом... Еге ж придурки 73%?
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07.12.2024 13:23 Відповісти
Досить цікаве і неоднозначне інтерв'ю Марка Гінзбурга (особисто знайомий з Трампом, збиралися будувати у Києві "Башту Трампа"). https://youtu.be/ds9Ev-OgHZE

Ось довоєнне інтерв'ю цього Гінзбурга, як про особистість. https://youtu.be/csP3jkSrWL4
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07.12.2024 14:02 Відповісти
Гінзбург - це такий собі київський аналог Ілона Маска!
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07.12.2024 14:04 Відповісти
2014-2019 вже під час війни з кацапами економіка України, починаючи з початку 2016 зростала темпами трохи нижче ніж у Польщі та в 2 рази більшими ніж у кацапів. Без західної економічної допомоги, без будь-якої підтримки економік США та ЄС. 2024 рік економіка України в преддифолтному стані, невзираючи на те, що 70% витрат бюджету це гроші наших західних партнерів. Можна поаплодувати тим імбіцилам, які в 2019 власними руцями злили в унітаз власну країну та майбутнє своє та своїх дітей та онуків. Ну шо, нєху@ово хоч паржалі?
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07.12.2024 15:08 Відповісти
Ja, ja!
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07.12.2024 17:03 Відповісти
Якщо добренько потрусити олігархів, різного роду чиновників, МСЕКовців, воєнкомів, то Україна віддала б всі борги та ще і кредити видавала.
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08.12.2024 08:52 Відповісти
Чим і ким обмежений?
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08.12.2024 16:33 Відповісти
Стопе, ось тут "Зростання економіки України у 2024 році очікується на рівні 4%, завдяки активізації торгівлі через Чорне море та збільшенню урядових витрат" не можу зрозуміти, як "Зростання економіки України у 2024" може бути завдяки "збільшенню урядових витрат"? Уряд - це дотаційна штука, яка існує лише на податки. Реальні кошти приносить саме бізнес. Немає розвитку бізнесу - немає зросатння економіки...
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08.12.2024 19:34 Відповісти
Погугліть державний сектор економіки Франції, Штатів, загалом ЄС. Будете вражені відсотком держпідприємств. Якщо вони соціальні як то гром транспорт то на дотації або з нульовим прибутком, решта прибуток направляють в кошторис. Це українська влада впарює народу мантру "держава не ефективний власник" а держава це хто? Та сама влада. Але ж це вища математика для глядача марафону.
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09.12.2024 06:50 Відповісти
"В агентстві очікують, що війна триватиме в 2025 році ...".

ПОГАНО ... мабуть в агентстві щось знають від західних політичних діячів .

Тобто незламний ЗЕ-Асад зі своїм потужним ЗЕоточенням нікуде не зникнуть з України до кінця 2025 року. Сумно , дуже сумно.
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09.12.2024 09:38 Відповісти

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