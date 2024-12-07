Fitch підтвердив рейтинг України на рівні обмеженого дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні RD – обмежений дефолт.

Цей рейтинг відображає ситуацію з реструктуризацією зовнішнього комерційного боргу країни, що триває, передає liga.net.

Зазначається, що Україна завершила обмін єврооблігацій у вересні 2024 року, однак призупинила платежі за кількома зовнішніми зобов'язаннями, включаючи кредит Cargill ($700 млн) і облігації "Укренерго" ($825 млн). Ці заходи триватимуть до завершення реструктуризації боргу.

Місцевий борг залишається стабільним. Рейтинг у національній валюті ('CCC+') залишився незмінним через пріоритетне обслуговування внутрішнього боргу. Значна частина боргу належить Нацбанку та державним банкам, що зменшує ризики для фінансової стабільності.

В агентстві очікують, що війна триватиме в 2025 році, хоча ймовірність припинення вогню зростає. При цьому дефіцит бюджету залишатиметься високим – 19,1% ВВП у 2024 році, головним чином через військові витрати. Зовнішній борг досягне 90,8% ВВП у 2024 році.

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Fitch прогнозує, що фінансові потреби України у 2025 році складуть $38 млрд, з яких значна частина буде покриватися за рахунок підтримки країн G7 та використання заморожених російських активів.

Зростання економіки України у 2024 році очікується на рівні 4%, завдяки активізації торгівлі через Чорне море та збільшенню урядових витрат. Водночас у 2025 році зростання сповільниться до 2,9% через дефіцит енергоресурсів і робочої сили.

Цей рейтинг підкреслює, що економіка України продовжує демонструвати стійкість попри виклики, пов'язані з війною та фінансовими труднощами