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Новини
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Підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить українську продукцію конкурентності, – експерт

електроенергія

Суттєве підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів, яке ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики, зробить українську продукцію неконкурентною на світових ринках, а Україну – позбавить інвестиційної привабливості.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

"Електроенергія напряму впливає на життєдіяльність добувних компаній. Якщо собівартість видобутку суттєво зросте, галузь втратить рентабельність. У четвертому пункті нашого Плану миру сказано, що спільно з союзниками ми будемо захищати інвестиції в надра. Але, коли сюди прийдуть союзники і подивяться, яка у нас тарифна політика, вони можуть і не робити інвестицій, адже продукція буде неконкурентоздатною", – пояснила вона.

Вона висловила переконання, що чим більше інвестицій зайде в українську економіку, тим простіше нам буде вести оборону, адже у цьому випадку інвестори захищатимуть свої інтереси. Саме тому зважена тарифна політика – запорука економічної та національної безпеки України.

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Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проєкт рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в "Укренерго", і провести виплати за кредитами.

У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала "Укренерго" провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.

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якщо ця конкурентність тримається на тарифі на передачу електроенергії..
не на зарплатах, не на охороні довкілля..

то скільки теї ел.енергії на одиницю продукції витрачають ці виробники_«бариги» ?
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07.12.2024 14:33 Відповісти
Ви дуже чітко запримітили брехню і лобізм "поки-що конкурентних" споживачів електроенергії.
Гріш їм ціна, якщо їхня конкурентоспроможність базується на якихось витратах на передавання електрики. Хай тоді самі генерують прямо на місці виробництва і нічого передавати не буде треба.
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07.12.2024 14:46 Відповісти
Дивна експертка, вважає, що ці гордони штопані дбають про конкуренцію поміж прихватизаторів надр чи добробут титульної нації серед G.ви, що узурпувала Ваву...
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07.12.2024 14:37 Відповісти
Все йде ро плану риго-ОПи. Саботаж в МО, геноцид тарифами, провал зовнішньої політики.
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07.12.2024 14:41 Відповісти
А,всі *великі керовники* ,що займаються переробкою-зерна в макарони?Вони вивозять сировину,сидять на транспорті газу.Це їх потоки,вони регулюють енергетику.Все це для них,а ціни на кінцеву продукцію їм,не потрібні.Головне,щоб костюмчик сидів.
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07.12.2024 16:22 Відповісти
Всі обленерго,комунікаціі,лінії передач - приватні.А Комісія регулювання енергетики - орган державний...А веде себе так як би її теж приватизували...І не треба тішитись що піднімають лише непобутовим споживачам.Дуже швидко цю вилку зрівняють під приводом що не може бути різних цін бо це створює корупційні ситуаціі.Зрівняють,звичайно,в більшу сторону...
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07.12.2024 16:39 Відповісти
Тупо вбивають бізнес і економіку.
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07.12.2024 17:01 Відповісти
Чому в Україні анбалдінг завжди має форму дебілдінга?
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08.12.2024 02:26 Відповісти

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