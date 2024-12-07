Підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить українську продукцію конкурентності, – експерт
Суттєве підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів, яке ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики, зробить українську продукцію неконкурентною на світових ринках, а Україну – позбавить інвестиційної привабливості.
Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.
"Електроенергія напряму впливає на життєдіяльність добувних компаній. Якщо собівартість видобутку суттєво зросте, галузь втратить рентабельність. У четвертому пункті нашого Плану миру сказано, що спільно з союзниками ми будемо захищати інвестиції в надра. Але, коли сюди прийдуть союзники і подивяться, яка у нас тарифна політика, вони можуть і не робити інвестицій, адже продукція буде неконкурентоздатною", – пояснила вона.
Вона висловила переконання, що чим більше інвестицій зайде в українську економіку, тим простіше нам буде вести оборону, адже у цьому випадку інвестори захищатимуть свої інтереси. Саме тому зважена тарифна політика – запорука економічної та національної безпеки України.
Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проєкт рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в "Укренерго", і провести виплати за кредитами.
У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала "Укренерго" провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.
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не на зарплатах, не на охороні довкілля..
то скільки теї ел.енергії на одиницю продукції витрачають ці виробники_«бариги» ?
Гріш їм ціна, якщо їхня конкурентоспроможність базується на якихось витратах на передавання електрики. Хай тоді самі генерують прямо на місці виробництва і нічого передавати не буде треба.