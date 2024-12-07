У неділю відключення світла діятимуть лише чотири години для однієї черги, – "Укренерго"

У неділю, 8 грудня, в Україні застосовуватимуться обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

14:00 – 18:00 – одна черга відключень

для промисловості та бізнесу:

09:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності

В "Укренерго" наголошують, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Водночас ремонтні роботи ще тривають.

Енергетики попереджають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Як повідомлялося, кількість аварій на електричних мереж у Києві зросла на 30% через постійні відключення обладнання внаслідок запровадження графіків.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.

Нагадаємо, вночі та вранці 28 листопада російські війська завдали вже одинадцятого масованого удару по українській енергосистемі, внаслідок нього було пошкоджено об'єкти і декількох регіонах країни.

В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.