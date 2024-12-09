У вівторок світла буде менше. Відключення діятимуть із 07:00 до 22:00 для однієї та двох черг, – "Укренерго"

Завтра, 10 грудня, в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії для населення та бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень,

08:00 – 19:00 – дві черги відключень,

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Нагадаємо, напередодні "Укренерго" анонсувало, що 9 грудня для споживачів діятиме лише одна черга відключень у період з 08:00 до 19:00.

Однак пізніше в Києві та ще восьми регіонах вимушено змінили обсяг застосування заходів обмеження споживання – із 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях застосовуються дві черги відключень одночасно.

Як повідомлялося, кількість аварій на електричних мереж у Києві зросла на 30% через постійні відключення обладнання внаслідок запровадження графіків.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.

Нагадаємо, вночі та вранці 28 листопада російські війська завдали вже одинадцятого масованого удару по українській енергосистемі, внаслідок нього було пошкоджено об'єкти і декількох регіонах країни.

В "Укренерго" зазначили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після 11 масованих ворожих атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності.