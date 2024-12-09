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Банки готують додаткові обмеження на карткові перекази для українців, – Forbes

переводы,платежи

Найближчого тижня сім великих українських банків готуються підписати меморандум, який передбачає посилення обмежень карткових переказів.

Схожі обмеження для p2p переказів два місяці тому запровадив Нацбанк, однак запропоновані банками ліміти будуть ще нижчими і стосуватимуться всіх видів переказів, включно з IBAN, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на проєкт меморандуму.

Зокрема, планується заборонити перекази з карток фізичних осіб без підтвердження джерел походження коштів на суму понад 100 000 гривень на місяць. Для ризикованих клієнтів ця сума буде вдвічі меншою – 50 000 гривень.

Нові обмеження, які хочуть впровадити банки, будуть стосуватися як закордонних переказів, так і тих що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів.

Ще одне обмеження – кількість рахунків в однаковій валюті. Максимально клієнт, який не має документального підтвердження коштів, може мати три рахунки.

Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити запроваджені Нацбанком тимчасові обмеження, термін дії яких спливає 1 квітня наступного року, повідомляло ZN.UA.

Читайте також: У Раді анонсували нові обмеження на перекази між картками для фізичних осіб

Як повідомлялося, із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази). За рішенням НБУ, на пів року встановлено ліміт для загальної суми таких переказів у розмірі 150 тисяч гривень на місяць.

Ліміт ді' на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ обмежив перекази з картки на картку. Усе, що треба знати

Автор: 

банки (6954) НБУ (9267) переказ (87)


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Топ коментарі
+24
Та забороніть вже всі перекази!!! Всі.....нічого рабам користуватись переказами!!! Це прокурори, судді, та сотні інших державних трутнів можуть купляти автомобілі за 20-30000грн.
Квартири по 100-300тисяч гривень. Це депутати та міністри можуть декларувати десятки/сотні біткойнів без будь якого підтвердження їх набування.
Всім іншим заборонити будь які переводи!!!!!!
Так тримати!!!!!
Нам не страшні московські воші - нам страшні власні зелені гниди !!!!
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09.12.2024 19:41
+13
ПОТУЖНО!!! ПОКРАЩЕННЯ ВСИЛІ
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09.12.2024 19:23
+12
Банки сами себе выстрелят в ноги и добьют гривну.
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09.12.2024 20:42
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ПОТУЖНО!!! ПОКРАЩЕННЯ ВСИЛІ
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09.12.2024 19:23 Відповісти
Та забороніть вже всі перекази!!! Всі.....нічого рабам користуватись переказами!!! Це прокурори, судді, та сотні інших державних трутнів можуть купляти автомобілі за 20-30000грн.
Квартири по 100-300тисяч гривень. Це депутати та міністри можуть декларувати десятки/сотні біткойнів без будь якого підтвердження їх набування.
Всім іншим заборонити будь які переводи!!!!!!
Так тримати!!!!!
Нам не страшні московські воші - нам страшні власні зелені гниди !!!!
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09.12.2024 19:41 Відповісти
"Це депутати та міністри можуть декларувати десятки/сотні біткойнів без будь якого підтвердження їх набування" (с) - вся ця зелена шелопонь разом із комахою "зе-зе" дивляться на Україну, як на інструмент заробітку грошей, великих грошей.
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09.12.2024 20:34 Відповісти
Ви отримуєте по 100 тис перекази?Головне щоб волонтерам не заважали.Влада корупційна,це справді так,але їх примушують робити ті кроки які вони роблять.Все повинно бути прозорим,як і банківські рахунки.Дуже повільно але ми рухаємося у вірно у напрямку
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10.12.2024 05:07 Відповісти
Під матрац
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09.12.2024 20:09 Відповісти
Банки,мля...для людей...а провладні ************ і далі кеш возитимуть в багажниках,никатимуть в матраци та тумбочки...і їм за це нічого не буде...і Країна та Армія ніц з того не матимуть...але кого то хвилює..?!!
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09.12.2024 20:30 Відповісти
Банки сами себе выстрелят в ноги и добьют гривну.
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09.12.2024 20:42 Відповісти
Це загоняє в чорний нал?
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09.12.2024 20:43 Відповісти
Ну не смішіть,чорний нал всі роки процвітає,при ВСІХ владах
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10.12.2024 05:08 Відповісти
От нахрін писати "банки ХОЧУТЬ впровадити"? Банки - останні, хто хотів би будь-яких обмежень на фінансові операції. Просто зеленим павукам в банці вже бракує бабла на самопідтримку корупційної системи. Це їхня остання спроба відтягнути вибір між пожиранням одне одного і реальною диктатурою.
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09.12.2024 20:49 Відповісти
А Зелені який толк від цього? Швидше за все ЄС заставляє більш серьйозно контролювати перекази.
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10.12.2024 00:15 Відповісти
Голоси чуєте? Не вірте - то зелені голоси.
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10.12.2024 00:42 Відповісти
А, порохобот, віруючий! Тоді питань немає
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10.12.2024 04:29 Відповісти
Боже,убогое…,ты еще не поняло,что все кто против зе,это не порохоботы? А тебе все Порошенко 6 лет снится?
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10.12.2024 09:03 Відповісти
У нього Порошенко під кроваттю сидить - спати спокійно не дає.
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10.12.2024 09:45 Відповісти
Дятел сам собі перднув і кумарить. )))
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11.12.2024 00:10 Відповісти
Для таких як ви по бидломарафону ЄС заставляє,вимагає,а найвеличнішийбонетряпка бо не втік.
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10.12.2024 07:57 Відповісти
Ви дозволите диктатуру??? Справді?Слава Богу,українці цього не допускали
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10.12.2024 05:10 Відповісти
Ще один дятел сам собі перднув і кумарить. ))
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11.12.2024 00:13 Відповісти
Молодцы. Продолжайте обратно всех загонять на черный рынок и под матрасы. Нахер вообще ети банки если через них нельзя проводить операции более чем 1000 долларов в месяц. В Европе бомжи на своих картах такие суммы держат
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09.12.2024 20:55 Відповісти
Схоже на те, що гроші у вітчизняних банках краще не тримати - якщо вже самі банки обмежують більше, ніж регулятор - дійде до того, що свої гроші можеш і взагалі не отримати, а банк буде тобі у віконечку каси мило усміхатися - "ви перевищили ліміт видачі грошей в одні руки"...😁
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09.12.2024 20:57 Відповісти
Ні копійки мимо рота ОПи!
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09.12.2024 20:57 Відповісти
Дякуйте «голосу» і желєзняку персонально. Це його шиза впроваджена в дію
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09.12.2024 21:31 Відповісти
Можливо хто підскаже, як стати громадянином Папуа - Нової Гвінеї ? Бачу там більше можливостей. Навіть в ЄС і НАТО вже перехотілося...
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09.12.2024 21:51 Відповісти
Рекомендую Занзібар
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09.12.2024 22:46 Відповісти
А зачем? Какой смысл?
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09.12.2024 23:44 Відповісти
спасибо зеленскаму и его шобле
патужно
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10.12.2024 00:26 Відповісти
Тепер в банках будуть на кассі нав'язливо пропонувати пакети для переноса готівки?
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10.12.2024 09:37 Відповісти
Ото навіщо нам та економіка - правильно, не треба.
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10.12.2024 09:47 Відповісти
Якщо вам необхідний дозвіл для того щоб використати свої гроші - забудьте про ці гроші. Вони вже давно не ваші. Ваші гроші від не ваших тим і відрізняються, що свої гроші ви можете витратити як завгодно і коли завгодно. Якщо є обмеження - будь-які - вітаю, ви не володієте тим, чим не можете розпоряджатись.
Проте це не українська історія. Зараз так у всьому світі з грошима, емітованими державою.
Не варто користуватись грошима, емітованими державою. Не варто користуватись цінностями, які ви не можете переміщувати вільно і без звітування. Цінність таких грошей сумнівна, сьогодня 50 тисяч, завтра 50 копійок...
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10.12.2024 10:01 Відповісти
Щоб зеленський з эрмачньой мародерили мільярдами їм карткові переводи ні до чого, а от зробити так, щоб звичайним волонтерам (не провладному Прітулє чи Чмуту) макимально ускладнити життя, щоб допомога ЗСУ ще зменшилася, оце й справжня мета цих впроваджень. зелену антинародну шоблу геть з влади!
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10.12.2024 13:16 Відповісти
Потужному лидору на кокс не хватает и Гетьманцеву на походы в гей клуб
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10.12.2024 14:45 Відповісти

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