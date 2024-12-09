В Україні відновлять виплату компенсацій за знищене житло. На це спрямують 30 мільйонів євро

Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (CEB) на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Кошти спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів.

Про це йдеться в повідомленні Мінітерства розвитку громад та територій.

У Мінгромад нагадали, що в червні цього року між Україною та Банком розвитку Ради Європи була підписана кредитна угода на 100 млн євро під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference).

"Україна отримала другий транш в обсязі 30 млн євро, які спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів. Банк розвитку Ради Європи за результатами розподілу першого траншу в обсязі 70 млн євро виділив наступне фінансування відповідно до умов угоди", – повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

В рамках проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло" власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію.

Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, захисники й захисниці, які повертаються та потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

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"Кошти вже зараховані на поточний рахунок "Укрпошти". Наразі власники житлових сертифікатів отримують сповіщення у застосунку "Дія" або в особистому кабінеті на порталі "Дія" про бронювання коштів. Далі обирають житло та звертаються до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу протягом 30 днів", – пояснила заступниця міністра Наталія Козловська.

На сьогодні до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено понад 240 тис. об'єктів нерухомості.

Понад 1800 осіб, чиє житло було знищене, реалізували своє право на компенсацію з використанням житлового сертифіката і придбали житло.

Наприкінці листопада повідомлялося, що понад 880 родин внутрішньо переміщених осіб з липня 2021 року придбали власне житло за програмою пільгового кредитування "Житло для ВПО" під 3% річних. Програму "Житло для ВПО" реалізують Держмолодьжитло та Міністерство реінтеграції за кошти гранту уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку (KfW).

Також стало відомо, що Кабінет Міністрів виділив додатково понад 4,1 млрд грн на компенсацію для придбання житла ветеранам війни у 2024 році.