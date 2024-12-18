Попит українців на нові бензинові авто впав майже на чверть

У листопадіі автопарк країни поповнили понад 1,8 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Водночас, зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 35,5%.

Зазначається, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став Skoda Octavia.

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До п’ятірки лідерів нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Skoda Octavia – 139 авто.;

Hyundai Tucson – 97;

Renault Duster – 90;

KIA Sportage – 84;

Mazda CX5 – 82.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Зокрема, бензиновими були 6,8 тис. або 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери. Їх середній вік становив 10,5 років.

П’ятірка лідерів імпортованих вживаних бензинових авто така:

Volkswagen Golf – 549 штук;

Audi Q5 – 332;

Volkswagen Tiguan – 284;

Renault Megane – 262;

Nissan Rogue – 247.

У листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.

Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.