Попит українців на нові бензинові авто впав майже на чверть
У листопадіі автопарк країни поповнили понад 1,8 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Водночас, зменшилась і частка таких авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у листопаді 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 35,5%.
Зазначається, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став Skoda Octavia.
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До п’ятірки лідерів нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Skoda Octavia – 139 авто.;
- Hyundai Tucson – 97;
- Renault Duster – 90;
- KIA Sportage – 84;
- Mazda CX5 – 82.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Зокрема, бензиновими були 6,8 тис. або 46% б/в авто, що у листопаді перейшли на українські номери. Їх середній вік становив 10,5 років.
П’ятірка лідерів імпортованих вживаних бензинових авто така:
- Volkswagen Golf – 549 штук;
- Audi Q5 – 332;
- Volkswagen Tiguan – 284;
- Renault Megane – 262;
- Nissan Rogue – 247.
У листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.
Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.
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