Моделі Onlyfans сплатили в бюджет податків на 59 мільйонів гривень, – Гетманцев

На сьогодні 350 українських моделей сервісу з контентом для дорослих Onlyfans задекларували 305,4 млн грн доходу. Вони сплатили 59 млн грн ПДФО та військового збору.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі – не робіть помилок", – зазначив він.

Також нардеп наголосив, що наполягатиме на включенні законопроєкту про декриміналізацію статті 301 Кримінального кодексу щодо розповсюдження порнографії.

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Як повідомлялося, на початку вересня Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.