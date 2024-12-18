Honda та Nissan обговорюють злиття та створення холдингової компанії, – ЗМІ

Другий та третій найбільші автовиробники Японії Honda та Nissan ведуть перемовини про злиття у межах створення холдингової компанії для підвищення конкурентоспроможності.

За даними співрозмовників NHK, Honda та Nissan незабаром підпишуть базову угоду про злиття, передає Укрінформ.

Зазначається, що у серпні дві компанії домовилися про розробку загальних програмних платформ та стандартизацію деталей електромобілів, включаючи обмін специфікаціями моделей та постачання деталей.

Раніше у березні було оголошено про початок обговорення стратегічного партнерства у таких галузях, як електрифікація.

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Зазначається, що сьогодні автовиробники стикаються з конкуренцією з боку іноземних компаній. Зокрема, американська Tesla та китайська BYD лідирують у галузі електромобілів, автономного водіння та розробки програмного забезпечення.

Чистий прибуток Nissan за шість місяців до вересня впав майже на 94% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що частково пояснюється млявими продажами в США. Nissan є найбільшим акціонером Mitsubishi Motors.

Переговори про злиття з Honda можуть включати обговорення питання про включення Mitsubishi у можливу холдингову компанію.