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Новини
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Українська Grammarly купує ШІ-редактор документів Coda та об’єднує компанії

grammarly

Перший український "єдиноріг", компанія Grammarly домовилась про придбання редактора документів зі штучним інтелектом Coda. Водночас очільник Grammarly Рахул Рой-Чоудхурі залишить посаду СЕО, а компанії об’єднаються під керівництвом гендиректора Coda Шишира Мехротра.

Про це пишуть у блогах Grammarly та Coda, передає гаузеве виданння ain.ua.

Зазначається, що обидві компанії пишуть про спільне бачення майбутнього щодо штучного інтелекту, в якому ШІ "переосмислить кожен бізнес-застосунок і робочий процес".

"Ми хочемо переосмислити набір інструментів і об’єднатися, щоб надати користувачам і командам власну платформу для підвищення продуктивності завдяки ШІ для застосунків та агентів", – пише СЕО Coda Шишир Мехротра.

Йдеться, що інструмент виправлення помилок у текстах англійською мовою Grammarly тепер працюватиме швидше та розумніше разом із продуктами Coda, зокрема Coda Brain. Також ШІ-асистента Grammarly планують додати в редактор Coda Docs.

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У довгостроковій перспективі компанії планують об’єднати "найкраще з Coda та Grammarly" – знання про компанію, генеративні функції чату з ШІ, повний набір інструментів для підвищення продуктивності та сотні ШІ агентів.

Суму угоди не повідомляють. Водночас, за даними The Information, заснована у 2014 році Coda залучила $320 млн фінансування. 200 співробітників стартапу приєднаються до Grammarly, яка налічує близько 1200 співробітників.

Як повідомлялося, восени 2021 року інвестори оцінювали Grammarly у $13 млрд, тоді вона стала найдорожчою приватною технологічною компанією, заснованою в Україні.

У 2022 році Forbes оцінив статки співзасновників Grammarly Максима Литвина та Олексія Шевченка, які навчалися в Києві, але поїхали з України ще в нульових, у $2,2 млрд для кожного. У світовому рейтингу мільярдерів, який публікує журнал, вони фігурують як громадяни Канади. У Grammarly називали оцінки Forbes недостовірними, водночас не надаючи альтернативних даних для розрахунків.

Автор: 

IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (545) Grammarly (6)


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І на якій підставі цей "єдинорог" вважається українським?
Засновників немає в країні вже років 20, податків вони в країні не платять, керує якийсь індус...
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18.12.2024 12:02 Відповісти
Ота штучна дурість збільшує продуктивність хіба в виробленні лайна.
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18.12.2024 12:05 Відповісти
*****-х..й-х..й і якийсь шир-шир
🤦
надзвичайно українська "рогата" компанія
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18.12.2024 14:27 Відповісти
Пишаємось. А тим часом найкращою клавіатурою (словник+прогнозування) для введення українською залишається руснява Яндекс.Клавіатура. 😌
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19.12.2024 09:36 Відповісти

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