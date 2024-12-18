У Євросоюзі вже готують наступний пакет санкцій проти РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вже готується проєкт наступного пакета санкцій проти Росії.

Про це вона заявила під час пленарного засідання Європейського парламенту, передає "Європейська правда"

За її словами, понад третина бюджету Росії сьогодні йде на військові витрати – це економіка війни. А відтак, за її словами, дуже важливо підірвати потенційні доходи Путіна.

"Минулого тижня ми прийняли наш 15-й пакет санкцій. Він включає заходи проти російського тіньового флоту і обхідних каналів, а 16-й пакет вже готується", – сказала вона.

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Президентка Єврокомісії відзначила, що санкції негативно впливають на російську економіку.

"Рубль перебуває на найнижчому рівні з початку війни, незважаючи на масовані контрзаходи російського Центрального банку. Інфляція досягла 70% в деяких секторах російської економіки", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС надсилає дуже чіткий сигнал Кремлю: "чим довше триває війна, тим вища ціна для російської економіки".

Як повідомлялося, напередодні Європейський Союз ухвалили вже 15-й пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, під обмеження потрапили 52 судна, які є частиною "тіньового флоту" Путіна, транспортують військове обладнання для Росії, а також перевозять вкрадене українське зерно. Ці судна додали до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів ЄС і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.

У жовтні стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"