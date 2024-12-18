Адміністрація Байдена може не встигнути використати всі виділені кошти для України, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена, можливо, не встигне використати $5,6 млрд військової допомоги Україні з виділених раніше Конгресом до вступу на посаду Дональда Трампа.

Про це пише The New York Time з посиланням на неназваного високопосадовця Міністерства оборони США, передає Суспільне.

За його словами, до кінця адміністрація Байдена планує оголосити про додаткову допомогу Україні, але буде складно швидко виділити суму в $5,6 млрд до того, як Трамп почне роботу наступного місяця.

За словами співрозмовника газети, адміністрація використає лише частину з цієї суми. Це дозволяє передати запаси Пентагону в Україну замість того, щоб чекати місяці чи роки, які можуть знадобитися для оборонних підрядників для виробництва зброї за новими контрактами.

"Ми продовжуватимемо надавати допомогу до кінця роботи цієї адміністрації. Але $5,6 млрд – це значна сума повноважень, тому я припускаю, що залишаться повноваження, які будуть передані наступній адміністрації", – сказав посадовець.

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Він зазначив, що адміністрація Байдена, ймовірно, використає всі $1,2 млрд, які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України, яка дозволяє Києву купувати товари безпосередньо в оборонної промисловості.

Утім, як зазначає NYT, чи використає адміністрація Трампа решту грошей для допомоги Україні – велике питання. Адже новобраний президент США був украй скептично налаштований щодо американської підтримки України і пообіцяв швидко покласти край війні.

Нагадаємо, 2 грудня США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на суму $725 млн.

Загалом прогнозується, що Адміністрація президента США Джо Байдена в останній період його каденції передасть Україні суттєву військову допомогу. Зокрема, 20 листопада Міністерство оборони США оголосило про надання Україні пакета військової допомоги на $275 млн. 2 грудня країна оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на суму $725 млн.