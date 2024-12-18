Fitch підтвердив кредитний рейтинг "Нафтогазу" на рівні ймовірного дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг НАК "Нафтогаз України" на рівні "СС" (висока ймовірність дефолту).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що такий рейтинг є вищим за суверенний рейтинг України ("RD"). За оцінкою агентства, "Нафтогаз" має помірні зв’язки з державою, що дозволяє оцінювати компанію автономно.

Fitch також підтвердила рейтинг єврооблігацій "Нафтогазу", випущених Kondor Finance plc, на рівні "C". Рейтинг відновлення (Recovery Rating) було залишено на рівні "RR6", оскільки компанія продовжує вчасно і в повному обсязі здійснювати виплати за єврооблігаціями, реструктуризованими у 2023 році.

Як пояснили у компанії, одним із ключових факторів, що вплинув на позицію компанії, Fitch називає збереження інфраструктури та стабільність зростання видобутку, а також покращення фінансових показників компанії, зокрема грошового потоку від операційної діяльності.

Водночас агентство також наголошує, що на рейтинг значно впливають високі операційні ризики на тлі війни з Росією, припинення транзиту газу, нерозрахунки за реалізований газ та обмежені можливості доступу до зовнішнього фінансування.

Крім цього, Fitch відзначила відсутність з початку війни будь-якої компенсації від держави за виконання "Нафтогазом" покладених на нього спеціальних обов’язків (ПСО).

"Менеджмент продовжує роботу з державою щодо отримання компенсації ПСО та різниці в тарифах у 2024 році", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг групи "Нафтогаз України" до рівня "СС" після "RD" ("обмежений дефолт").