Україна змінює підхід до пошуку корисних копалин. Рада підтримала стратегію до 2030 року

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 6227, який передбачає зміни до загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року. Вони враховують низький рівень фінансування та окупацію частини території України.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 245 нардепів.

За його словами цей законопроєкт є необхідним пунктом в Ukraine Facility Plan, що дозовлить подальшу фінансову допомогу від ЄС.

Проєкт пропонує переорієнтувати державне фінансування на пошукові роботи для виявлення інвестиційно привабливих родовищ, пише liga.net. Подальша розвідка не здійснюватиметься коштом державного бюджету і має фінансуватись надрокористувачами на умовах інвестиційного ризику.

Водночас держава зобов'язується створити необхідні прозорі та стабільні регуляторні умови для діяльності надрокористувачів з прирощення запасів корисних копалин та їх подальшого видобування.

Чинна програма до 2030 року розроблялася як пролонгація попередньої програми до 2010 року. "Ідеологія, закладена в ній, була сформована у 90-х роках. Обсяги видатків державного бюджету України на фінансування заходів програми становили лише 20% від передбачених", – йдеться в пояснювальній записці.

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При цьому, нова редакція програми передбачає значне зменшення обсягу державного фінансування з 26,1 млрд грн до 3,57 млрд грн (в тому числі на 2025-2030 роки – 1,55 млрд грн).

Перспективними для геологічного вивчення та подальших геологічних робіт, згідно з програмою, є такі корисні копалини та їх компоненти: магній, миш’як, сурма, ванадій, вісмут, галій, індій, стронцій, телур та цезій.

Метою програми є забезпечення потреб України в мінеральних ресурсах завдяки власному видобутку, зменшення залежності від імпорту та нарощування експортного потенціалу завдяки розробці родовищ копалин, що мають великий попит на світовому ринку.

Як повідомлялося, Україна пропонує ключовим партнерам – ЄС та США – укласти договір про спільний захист наявних в Україні критичних ресурсів, спільне інвестування та використання. Зеленський серед інших копалин виокремив титан, уран, літій, графіт і марганець. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: Питання на трильйони доларів. Скільки коштують ресурси України, та чому ними цікавляться американці